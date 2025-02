Cerca de dos horas de tenso interrogatorio y varios «choques» entre Nacho Cano y la juez del caso. Así se desarrolló la declaración del productor musical como investigado por los delitos de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración ilegal en su obra Malinche. OKDIARIO ha accedido en exclusiva al vídeo de la comparecencia que tuvo lugar el 13 de enero de 2025. Lo más llamativo fue su notable asimetría en el tratamiento de las preguntas: mientras la magistrada realizaba complejas cuestiones de naturaleza jurídica al productor, esas mismas preguntas eran sistemáticamente declaradas «impertinentes» cuando procedían de la defensa.

Nacho Cano ya dejó clara su postura a la juez desde el primer minuto de la declaración, iba a contestar a todas las partes, pero «sólo a las preguntas que crea conveniente». El productor fue dispuesto a defender su inocencia y cargar contra los que considera responsables de su «perjuicio económico, moral y personal». La primera polémica con la titular del juzgado de Instrucción 19 de Madrid que le investiga, saltó en el minuto 5 de la declaración.

Juez: Entiendo que desconoce usted las instrucciones que se les impartieron o se les dieron a los becarios para acceder, mintiendo una vez llegaran al aeropuerto del Barajas, a las autoridades.

Nacho Cano: La aseveración mintiendo, perdone señora jueza, yo no soy juez, pero aseverar desde su posición que estos chicos mintieron no me parece correcto, porque estos chicos hicieron lo que se les aconsejó decir, cuando tú entras en inmigración al policía no le puedes decir dos cosas, le tienes que decir una. Y ellos dijeron que entraban como turistas porque les dijeron que deberían de entrar como turistas para luego pedir el visado, que es lo que se hizo, y eso es lo que está en la ley que se puede hacer, entrar como turista y una vez aquí gestionar el visado, y es lo que dice la embajada y es lo que dice la ley. Siento recordarle a usted lo que dice la ley porque yo no soy juez.

Juez: No, no necesita usted decirme algo.

Nacho Cano: Lo siento ¿eh?, perdone.

No hubo que esperar mucho para el segundo asalto entre Nacho Cano y la juez del caso. Tras un intercambio de pareceres, la juez amonesta al productor cuando intentaba explicarse. Nacho Cano responde negándose a contestar esa pregunta:

Nacho Cano: ¿Usted conoce la ley de inmigración en el sentido de la entrada? Pregunto.

Juez: Mire, disculpe, la que le pregunto soy yo, la que tiene que contestar si quiere y lo que quiere es usted, pero usted a mí por favor no me formule preguntas. En este grupo de Whatsapp le indicaban también las preguntas que tenían que contestar.

Nacho Cano: Ya no contesto a esa pregunta.

Los desacuerdos entre la juez y Nacho Cano, que en ocasiones veía interrumpida su argumentación por cuestiones de forma, se sucedían tal y como ocurrió cuando por error el productor llamó «letrada» a la juez.

Juez: Jueza, por favor.

Nacho Cano: Jueza, perdón.

Juez: O magistrada.

Nacho Cano: Jueza. Magistrada. Señoría, también puedo decir, ¿no?

La juez amonestó a Nacho Cano en una decena de ocasiones, en algunas la defensa del productor llegó a cuestionar sus argumentos a la titular del juzgado al considerar injustas las reprensiones que sufría el productor. Tal y como ocurrió en el minuto 33 de la declaración.

Juez: Conocía usted este convenio.

Nacho Cano: Claro, entonces yo le convenzo a la…

Juez: Le digo perdón.

Nacho Cano: Sí, sí, sí.

Juez: Y le ruego por favor que no haga ningún tipo de gesticulación.

Defensa: Vale. Pero nadie se ha movido en este momento. Estamos escuchando. Nadie se ha movido, ni ha hecho ninguna gesticulación, ni ningún comentario. No entiendo lo que está diciendo.

De nuevo, Nacho Cano y la juez volvían a chocar, al dejar caer una pregunta que el productor se hacía a sí mismo sobre el caso. La reconvención de la juez no se hizo esperar.

Juez: Estoy insistiendo que yo pregunto, usted contesta lo que sepa, y no solo lo que sepa, sino además lo que quiera, porque como investigado tiene usted derecho a contestar lo que quiera.

Nacho Cano: Yo le contesto toda la verdad de lo que sé, de lo que conozco.

Juez: Pero bueno, insisto que no está obligado tampoco a decir la verdad.

Nacho Cano: Es que yo quiero decir la verdad, porque tengo la razón.

En los últimos 20 minutos de la declaración, los choques entre Nacho Cano y la juez pasaron a un segundo plano, con roces aún más bruscos entre la defensa del productor y la titular del juzgado. Tanto, que la defensa de Nacho Cano llegó a protestar en varias ocasiones ante todas las preguntas que la juez le impidió formular, y finalmente la abogada de Nacho Cano decidió dar por terminado el interrogatorio a su cliente anunciando la formulación de una protesta contra la juez en cuanto finalizara la sesión.