La familia de Daniel Sancho ha reaccionado con dureza a la petición de pena de muerte para el cocinero español por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. No se creen la explicación de la defensa de la víctima, que insiste en que esa petición de pena de muerte en un mero formalismo para luego solicitar que se la conmuten por cadena perpetua. Así se expresa Carmen Balfagón, portavoz de Rodolfo Sancho: «No se puede hablar de un simple formalismo. Eso no es verdad. Está muy claro en el recurso de apelación que han presentado en Tailandia».

La portavoz de la familia de Daniel Sancho se refiere a la literalidad del recurso que ha presentado la familia de Edwin Arrieta: «Se solicita al Tribunal de Apelaciones que revise el fallo de primera instancia y declare al acusado culpable bajo el artículo 289(4) del Código Penal, que establece como única pena aplicable la pena de muerte. Los denunciantes conjuntos piden respetuosamente al tribunal que considere este caso como un acto de justicia».

«Piden la pena de muerte. ¿Cómo es posible que un abogado hispano-colombiano abandere esa petición? En Colombia no existe la pena de muerte y España muchos de nosotros luchamos para que no figure en nuestras leyes. La coacusación dice unas cosas y luego hacen lo contrario. Nos parece lamentable que sigan negando lo que es un hecho objetivo. Ellos piden que se corrija la sentencia del juzgado instructor en el sentido de que no les vale la cadena perpetua, quieren la pena de muerte», explica la portavoz de la familia de Daniel Sancho.

Balfagón, además, incide en la contradicción que supone pedir la pena de muerte para Daniel Sancho y a la vez solicitar que se triplique la indemnización que debe pagar el condenado a la familia de la víctima: «Si le piden pena de muerte, ¿cómo va a pagar la indemnización a la familia de Edwin Arrieta?».

La familia no quiere ‘matar’ a Daniel

La versión de Juango Ospina, el abogado de la familia de Edwin, es totalmente opuesta: «En relación a la pena solicitada es importante que la audiencia conozca que la sentencia de primera instancia impuso una pena de muerte que fue conmutada a cadena perpetua, por lo tanto, la sentencia ya recoge la pena máxima según el código penal tailandés».

Aunque el recurso mencione que se solicita la pena de muerte para Daniel Sancho, se trata de un mero formalismo, según Ospina: «La familia Arrieta no quiere la pena de muerte y no lo solicitó durante el juicio. En todo momento han estado buscando que la pena impuesta fuera la cadena perpetua».

Piden que se triplique la indemnización

El letrado de la familia del colombiano Edwin Arrieta sostiene que el objetivo principal del recurso es solicitar una indemnización mucho más elevada para la familia de la víctima que la fijó la sentencia ahora recurrida: «El recurso de apelación que se ha interpuesto viene a discutir la responsabilidad civil, ya que entienden que ha sido muy reducida y limitada y no acorde a la realidad y al daño económico que ha sufrido la familia Arrieta. El sustento económico de esta familia estaba en manos de Edwin».

En concreto, además de la pena de muerte, el recurso solicita que la indemnización a la familia de la víctima alcance la cifra de 11 millones de baths, cerca de 310.000 euros, frente a los 106.000 euros que estableció la sentencia a cadena perpetua que estableció la justicia tailandesa.

A Sancho se le acaba el tiempo

Balfagón zanja la discusión de esta forma: «Pueden decir y escudarse en lo que quieran. Ya se adhirieron en el juicio a la petición de pena de muerte del fiscal. Ahora vuelven a pedirlo. Lo que han presentado está muy claro. Su apelación es en el sentido de que se le imponga la pena de muerte y aumentar la indemnización. Indemnización que se pagará, en todo caso, cuando la sentencia sea firme y deberá pagar Daniel si así se estima, pero nadie más. La responsabilidad no es solidaria con nadie, pues es una persona mayor de edad y según la ley no corresponde el pago a la familia de Daniel Sancho, ni en España ni en el tribunal de Tailandia».

Entretanto, a la defensa de Sancho se le acaba el plazo que tiene de 15 días para presentar su propio recurso a la sentencia de cadena perpetua para Daniel Sancho. Los letrados dirigidos por el despacho de Marcos García Montes solicitaron el mes pasado un tercer aplazamiento para la presentación de su apelación y esta nueva prórroga acaba el próximo 29 de diciembre.