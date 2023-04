Julián, el padre del camarero fallecido el viernes durante el incendio del restaurante italiano de la Plaza de Manuel Becerra de Madrid, ha confirmado su intención de denunciar lo ocurrido. Asegura que su intención «no es joder a la empresa ni a nadie», pero señala a la cargada decoración del local como desencadenante del suceso que el viernes se cobró la vida de su hijo y de una enfermera de 43 años.

Julián todavía no se ha recuperado del fuerte golpe que le ha dado la vida. Su hijo, Julián Robles, falleció el viernes en el voraz incendio del restaurante Burro Canaglia de Madrid. «Estamos desconcertados, queremos que no vuelva a ocurrir, que no siga habiendo estas decoraciones en los locales, ya has visto lo que ha pasado…hemos sacrificado dos vidas y ochos heridos, en la UVI, en quemados. Antes de que pase el arquitecto a dar la garantía de…pues que se ponga la decoración», ha señalado ante los medios de comunicación

El padre de la víctima se ha referido a la hipótesis, todavía no confirmada por el Ayuntamiento de Madrid, de que nadie verificó si la decoración era legal ya que representaba un peligro para los clientes: «Se hizo el permiso primero y luego se puso la decoración, y este niño (su hijo) no va a venir. No queremos joder a la empresa ni a la cadena, ni nada de nada, pero que se aclare todo por favor. Hay que intentar que no vuelva a suceder».

Julián asegura que su hijo jamás le mencionó la existencia de problemas de seguridad, pero sí que estaba un poco asustado por el fuego: «No me habló nunca de ningún problema de seguridad, pero yo me quedé flipado cuando vi que su último videoclip giraba alrededor de una habitación en llamas y una muerte, parecía premonitorio».

Julián hijo había venido a Madrid para labrarse un futuro en el mundo de la música. Ya había destacado durante su participación en el casting de Operación Triunfo 2020. Su padre le recuerda con lágrimas en los ojos: «Solo una semana llevaba aquí, en el restaurante, trabajando. El pobre, con lo contento que estaba, que tenía todos sus vídeos por hacer, que no le habían reconocido como tal pero tenía mucha ilusión, tenía toda la vida por delante».

Los vídeos de Jay Robles, ese era el nombre artístico del joven, siguen colgados en las redes. Un reconocimiento póstumo para esta víctima del incendio en el que también falleció una enfermera de 43 años.