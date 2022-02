Todas las personas de interés para los investigadores del caso de la desparecida de Traspinedo no han dicho toda la verdad en algún momento de sus declaraciones, pero uno de ellos, Óscar, sin duda el más importante, es el que más variaciones ha introducido en el relato que resulta capital en esta investigación: ¿Cómo fue el momento en el que en plena madrugada decide parar el coche y dejar a su amiga en mitad de la nada y a su suerte? Primero mencionó una discusión, luego dijo que alguien venía a buscarla y por último que Esther desharía el camino andando hasta la casa del amigo que acababan de dejar.

Tras la detención de Ramón, alias El Manitas, y la confirmación de que la Guardia Civil no ha dado con restos de la joven desaparecida ni en su casa ni en su coche, sin descartarlo en absoluto los investigadores de la Guardia Civil de Valladolid han puesto toda su atención en el que ya se puede considerar el segundo investigado por la desaparición de Esther López el 12 de enero en Traspinedo. Se trata de Óscar, quien hasta ahora era el testigo más valioso del caso por ser la última persona que estuvo con la joven de 35 años antes de que se le perdiera la pista hasta hoy.

Óscar es la persona con la que Esther estuvo desde pasada la medianoche hasta las 02:30 de la madrugada en el bar El Castillo de Traspinedo y con quien se marchó de allí en el monovolumen de éste y en compañía de otro amigo, Carlos, familiar de los propietarios del bar de carretera La Maña, a unos cinco kilómetros del núcleo urbano de Traspinedo. Allí aseguran los dos, Óscar y él, que Carlos se apeo del coche del primero para retirarse a dormir a la cabaña que tiene cerca de la casa y del negocio familiar. Carlos, separado y con dos hijos, vive solo, excepto las noches en las que sus hijos duermen con él. Este dato será importante más adelante.

El momento clave

El relato a partir de aquí ya depende exclusivamente de Óscar. Él asegura que todo iba bien en el coche entre él y Esther hasta llegar al punto kilométrico donde la abandona. No es cualquier sitio, sino a la altura del kilómetro 61, justo donde esta el acceso a la casa de Ramón, el primer detenido, y, al otro lado de la carretera, el acceso a la Urbanización El Romeral, donde Óscar asegura que iba a dormir él. Aquí arrancan las contradicciones, pero empecemos por lo obvio. ¿Es normal dejar a una amiga sola, de madrugada y a temperaturas cercanas a cero grados en una carretera sin apenas tráfico y sin iluminación? Si la respuesta pasa por el nivel de amistad baste decir que Óscar estaba muy estrechamente vinculado a la familia de Esther López y si alguien no debería haberla dejado allí es él.

Pero imaginemos que Óscar no percibió riesgo alguno en este acto. Entonces hay que fijarse en cómo lo justifica, y lo ha hecho, según fuentes del caso aseguran a OKDIARIO, de tres maneras distintas. Primero dijo que discutió con Esther. Al parecer ella quería seguir de fiesta y él retirarse a dormir y al parecer según él ella consiguió que parara el coche para bajarse sin más. Él se marchó.

En otra declaración amplió lo de la bronca. No es que Esther quisiera bajarse del coche sin más, es que al parecer alguien, sin precisar quién, iba a recogerla en ese cruce. El desenlace es el mismo: se baja del coche según Óscar y él se marcha.

Pero es que en otra de las cinco veces que ha declarado el hombre dice que lo que Esther dijo que iba a hacer era deshacer camino para regresar a La Maña, a la cabaña en la que Carlos debería estar ya durmiendo, para seguir la fiesta con él en otro lugar.

Los investigadores trabajan en este rompecabezas y por ahora cuentan con la colaboración de Óscar, quien les ha dado su teléfono móvil, no ha puesto objeción en que registren su coche y está localizado para cualquier aclaración sobre un testimonio que es sin duda el más importante para aclarar la desaparición de Esther en Traspinedo.