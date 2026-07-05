Mueren cuatro personas de una misma familia, entre ellas dos adolescentes, en un accidente en Palencia

Cuatro personas de la misma familia, los padres y dos hijos de 14 y 17 años, han fallecido en un accidente de tráfico. Otra hija de 9 años ha sufrido heridas «muy graves». Los hechos han ocurrido en Herrera de Pisuerga, Palencia.

Emergencias 112 Castilla y León recibió un aviso sobre las 16:20 horas cuando pedían asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo. El coche se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico de la A-67 y dio varias vueltas de campana.

«Cuatro personas han fallecido y una está herida grave en la salida de vía de un turismo. En la llamada relataban que el turismo había dado vueltas de campana y los heridos habían quedado atrapados», han informado.

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La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha explicado que se trata de una familia de Valladolid, que al parecer hacía el viaje de regreso desde Cantabria. En el accidente no se han visto implicados otros vehículos.

Como consecuencia de la salida de la calzada, el vehículo ha dado varias vueltas de campana. Se investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. La menor de 9 años está en estado grave y ha sido trasladada al Hospital de Burgos.

El bodeguero Iván Sanz Cid, uno de los fallecidos

Uno de los fallecidos es el bodeguero Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de Pisuerga. Se trata de una de las empresas más reconocidas de la. Ribera del Duero. Sanz Cid, de 48 años, junto a su mujer de 45 y sus dos hijos de 17 y 14 años, son las víctimas mortales del accidente, que deja además herida «muy grave» a su otra hija, de 9 años.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias de Sacyl. El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).