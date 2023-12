14 personas han muerto y 32 han resultado heridas en un accidente de autobús que ha tenido lugar en Tailandia. Según han informado las autoridades locales, se trataba de un autobús turístico de dos pisos en el que viajaban 46 personas. El bus se salió de la carretera sobre las 00:30 hora local del martes (17:30 GMT del lunes).

El accidente se ha producido en la provincia de Prachuap Khiri Khan, después de que el bus se saliese de la carretera e impactase contra varios árboles. El Ministerio de Transporte y la empresa propietaria de autobús han expresado su «más sentido pésame a los familiares de las víctimas» en un comunicado, donde también han indicado que «agregarán medidas de seguridad más estrictas para prevenir otro accidente similar».

En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede observar como la parte izquierda frontal del vehículo, que cubría la ruta entre Bangkok y la sureña provincia de Songkhla, quedó seccionada de manera parcial y reducida a un amasijo de hierros.

En una reunión de emergencia que ha tenido lugar después del terrible accidente, el vicegobernador de Tailandia, Prachuap Khiri Khan, ha confirmado para el portal de noticias Khaosod que todavía hay una veintena de heridos que están siendo tratados en los hospitales de la provincia, aunque el resto ya han recibido el alta.

El político también ha señalado que las autoridades están investigando las posibles causas del accidente, que ha sobrecogido a los ciudadanos. Algunos usuarios de las redes sociales han compartido las imágenes del terrible accidente, donde se puede observar cómo una parte del autobús queda reducida a un amasijo de hierros.

«Catorce pasajeros murieron y 35 resultaron heridos cuando un autobús de pasajeros que viajaba desde Bangkok, Tailandia, al distrito de Na Thawi, en la provincia de Songkhla, chocó contra un árbol a la 1 de la madrugada del martes en la provincia de Prachuab Kiri Khan. Aún se desconoce la causa del accidente», publica un internauta en X -antes conocida como Twitter-.

Fourteen passengers were killed and 35 injured when a passenger bus from Bangkok, Thailand to Songkhla province’s Na Thawi district rammed into a tree at 1am Tues in Prachuab Kiri Khan province. The cause of the accident is still unknown. pic.twitter.com/9P8JxilGjG

