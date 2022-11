Luis Lorenzo y su mujer se fueron de Madrid una hora antes de anunciarse la muerte de la tía Isabel y compraron los billetes de tren en ventanilla. En su última declaración, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ellos aseguran que tenían cita previa con la Guardia Civil de Asturias para dar explicaciones del paradero y el estado de la tía Isabel.

Desde el comienzo de la investigación por el presunto homicidio de la tía Isabel, el viaje del actor Luis Lorenzo y Arancha Palomino a Asturias justo el día del fallecimiento de la anciana está bajo sospecha. Los investigadores acusan a la pareja de desatender la higiene y alimentación de la anciana, maltratarla y administrarle medicamentos de forma descontrolada para llevarla a la muerte y quitarle su patrimonio.

El 28 de junio de 2021 Luis Lorenzo y Arancha salieron de su domicilio pasadas las 5 AM rumbo a Asturias. En su domicilio dejaban a la tía Isabel, en un estado físico preocupante, a dos niños y a la cuidadora. La pareja compró los billetes de tren en la ventanilla de la estación de Atocha y emprendieron camino hacia Asturias a las 7:05 AM. Sólo una hora después, a las 8:15, la pareja recibía la llamada de la cuidadora anunciándoles que la tía Isabel había fallecido. La asistenta se había levantado y al ir a despertar a la anciana notó su cuerpo frío.

La Guardia Civil siempre consideró sospechoso el viaje, y señala en sus atestados que la pareja pretendía crearse una coartada para el momento del fallecimiento. En su única declaración ante la juez del caso, el pasado 8 de noviembre, Luis Lorenzo dio estas explicaciones: «Ese día íbamos al puesto de la Guardia Civil de Grado (Asturias) para aportar la documental (certificado de empadronamiento y documentación médica) por la denuncia de secuestro que había puesto días antes la familia de Isabel contra nosotros. Ese viaje estaba programado desde el sábado, compramos los billetes en taquilla porque Arancha se tenía que encargar del tema y es un desastre con la tecnología». Lorenzo cuenta que tras la llamada de la cuidadora anunciando el fallecimiento, se bajaron del tren y cogieron otro de vuelta a Madrid. Prefirió no comunicar a Emergencias el fallecimiento de la tía Isabel hasta que llegaran a Madrid.

La juez y el fiscal también interrogaron a Arancha Palomino al respecto del viaje a Asturias. «Íbamos a llevar la documentación a la Guardia Civil de Grado, la idea era ir y venir en el mismo día. Tenía cita en el cuartel para llevar la documentación, pero no recuerdo con quién tenía la cita en el cuartel». «No es verdad que nos pusiéramos de acuerdo con la cuidadora para no estar en casa esa mañana». «Yo quedé consternada y Luis se ocupó de todo. No sé por qué la cuidadora no llamó a Emergencias».

Preguntada por qué ellos no llamaron a Emergencias tras la alerta de la cuidadora, Arancha responde: «Me pareció que lo más correcto era esperar a que estuvieran los dueños de la casa para llamar a Emergencias», Lorenzo secunda la versión de su mujer y explica que estaban dos niños solos con la cuidadora y el cadáver y que pensó que lo mejor era que los adultos (ellos) llegaran a casa antes de llamar a Emergencias y a la funeraria y que comenzaran los preparativos para llevarse el cuerpo de la tía Isabel. «Llegamos a las 12:00, a las 12:22 llamé a los médicos y no vinieron a certificar la muerte hasta pasadas las 15:00 horas de ese día».

Los investigadores y la juez sospechan que los dos investigados, Lorenzo y Arancha, están de acuerdo con la cuidadora. Incluso llegan a preguntarle a Lorenzo si le han pagado a la cuidadora para que cambiara de opinión respecto a ellos.

La cuidadora, A. Elisabeth, le trasmitió a sus jefes que la tía Isabel sufría una situación de abandono y maltrato por parte del actor y su pareja, que la anciana tenía piojos y no la alimentaban. Sin embargo, terminó trabajando para la pareja, ya desvinculada de su empresa, incluso semanas después de que falleciera la tía Isabel. En esas fechas A. Elisabeth recibió dos transferencias iguales el día 28 y 29 de junio de 2021. Lorenzo mantiene que las hizo el mismo día y debió equivocarse al ejecutarlas duplicando el dinero que le envió a la cuidadora. Un dinero que, admite Lorenzo, salió de las cuentas de la tía Isabel.