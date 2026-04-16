Después de pasar 9 días en prisión provisional, un juez ha dejado en libertad provisional a Pepe, el vecino de 66 años de Barcelona confinado en una silla de ruedas que mató al ladrón magrebí que intentó robarle una cadena de oro. La justicia ha tenido en cuenta para dejarle libre su alto estado de dependencia con una enfermedad pulmonar, dependiente de oxígeno y postrado en una silla de ruedas, aunque sigue acusado de un delito de homicidio.

El titular del juzgado 31 ha rechazado la petición de la sección especializada en colectivos vulnerables de la Fiscalía Provincial de Barcelona que, si bien estaba de acuerdo en dejar en libertad provisional al acusado, pedía que quedara en situación de arresto domiciliario bajo control telemático sin poder salir de su vivienda, además de la retirada del pasaporte.

La Fiscalía ha admitido que Pepe, el hombre de la silla de ruedas que mató al ladrón, sufre varias patologías «graves y concurrentes» y existía «riesgo irreversible de deterioro físico y psíquico acelerado» si continuaba en la cárcel, tanto por su edad avanzada como por la situación de enfermedad que padece.

El vecino de la silla de ruedas que mató a ladrón, está acusado de apuñalar de muerte al atracador con una pequeña navaja el pasado día 5 de abril. El delincuente, un reincidente de origen magrebí, atacó a Pepe mientras tomaba el sol en su silla de ruedas frente el número 1 del paseo de Mollerussa del barrio de Bon Pastor.

El atracador murió y Pepe fue detenido por los Mossos d’Esquadra y trasladado a un hospital debido a su penoso estado de salud, hasta que dos días después fue puesto a disposición judicial.

El Tribunal de Instancia número 8 de Barcelona dictaminó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Pepe, desatando una oleada de indignación entre sus vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona. Durante varios días, centenares de vecinos de la zona se concentraron en la calle junto a la familia de Pepe exigiendo su salida de la cárcel y remarcando que actuó en legítima defensa.

Pepe vuelve este jueves con su familia. Sus allegados han pedido ayuda económica a través de las redes sociales, ya que dicden estar pasar por una situación muy dura y delicada. La familia del vecino de la silla de ruedas acusado de matar al ladrón asegura que el dinero recaudado se destinará exclusivamente a cubrir los gastos de defensa jurídica de Pepe.