Mónica es una de las víctimas de la última estafa piramidal que ha arruinado a más de 1.000 familias en España. Ella perdió a manos de los presuntos estafadores parte de la indemnización que recibió por la muerte de un familiar atropellado.

Mónica cuenta a OKDIARIO cómo entregó 20.000 euros a los supuestos inversores, dinero que no ha recuperado. Como ella, hay más de 1.000 familias en España que han caído en este presunto engaño que ahora investiga la justicia.

«En mi caso me recomendó la inversión mi tía, porque ella ya había invertido y había sacado beneficios. Entonces me puso en contacto con Carlos, que era el comercial, estuvimos hablando y decidí invertir 10.000 euros porque me convencieron las condiciones. Como vi que todo iba bien, decidí invertir otros 10.000 euros».

La cantidad mínima para invertir en Espatelco Tecnología siempre era de 10.000 euros, preferiblemente en efectivo, para no dejar rastro. En internet se anunciaba como una empresa del sector de las telecomunicaciones fundada en el año 2020 y con «entre 10 y 50 trabajadores». La empresa se autotitulaba como experta en instalaciones, ingeniería, asesoramiento, deep web y, cómo no, bitcoins y criptomonedas.

Con esa presentación, un poco heterogénea y susceptible de ser investigada más a fondo, pero con un boca a boca muy activo, fueron capaces de captar cientos de miles de euros de familias que les entregaron todos sus ahorros.

En realidad, las víctimas sospechan que se trata de una estafa piramidal, en la que las aportaciones de los «nuevos inversores» sirven para ir pagando los beneficios de las víctimas que entregaron antes su dinero (aunque siempre menos de lo que invirtieron) despistándose por el camino una buena cantidad de fondos. En el momento en el que dejan de entrar nuevos «inversores» la empresa no puede repartir dividendos ni devolver el dinero y la pirámide se desmorona.

Se suicida el líder de la presunta estafa

Mónica tardó un año en sospechar del engaño: «Durante los primeros meses, hasta final año, de enero a diciembre de 2022, todo fue bien hasta que empezaron a retrasarse en los pagos. No me gustó y me pareció que había algo raro. Decidí que iba a sacar el capital, entonces me dijeron que tenía que esperar 3o días hábiles para retirar el dinero. Luego empezaron a poner excusas hasta que llegó final del año 2023 y resulta que me entero que el dueño se había muerto y quedaban dos de los socios, que se quieren lavar las manos».

«Yo tengo conversaciones verbales y por escrito con este supuesto socio en las que daba a entender que era socio de esta empresa y tenía gente trabajando para él. El otro socio parece que trabajaba en Suiza y era un banquero suizo y resulta que está desaparecido», prosigue Mónica.

«Nos hemos dado cuenta de que era una estafa cuando nos han dicho que Edison (el líder de la empresa responsable de la presunta estafa piramidal) se había suicidado y queremos justicia, porque sabemos que estas personas tienen el dinero y tenemos que ir contra todos, yo ya he puesto la denuncia en el juzgado».

Le amenazaron con enviarle matones

«Antes de denunciar intenté que me devolvieran mi dinero, pero me contestaron Esto no es una ONG y, como insistí, me amenazaron y me dijeron que me iban a mandar unos albano-kosolvares para darme las explicaciones pertinentes. Sabemos que cerca de 1.200 afectados en toda España a los que animamos a unirse a todos los que formamos parte de la Plataforma de Víctimas de Espatelco Tecnología Bichi Estafa».

Mónica denunció ante los Mossos d’Esquadra a finales del pasado mes de enero, calcula que ha perdido más de 13.000 euros en la presunta estafa y asegura conocer casos «mucho peores» de otros afectados: «Como el de un matrimonio de Bilbao que metió todos sus ahorros y convenció a otros familiares para que hicieran lo mismo».

La abogada Ana Isabel Peña, directora del equipo jurídico de la plataforma, da un apunte sobre el perfil de la mayoría de las víctimas de la presunta estafa piramidal: «Es muy doloroso ver cómo una familia, que ha ahorrado toda su vida y pone su dinero en manos de otra persona en la que confiaba, se derrumba y piensa en cómo va a pasar el mes. O cómo otra víctima que invirtió para su jubilación se queda sin ella de la noche a la mañana. Hay ancianos que no tienen recursos, familias numerosas que no saben cómo van a dar de comer a sus hijos».