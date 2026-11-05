La Guardia Civil investiga a los padres de un bebé de 14 meses por ser intoxicado con cannabis en La Rioja

La Guardia Civil se encuentra investigando a un hombre de 24 años y a una mujer de 22, padres de un bebé de 14 meses intoxicado por cannabis en La Rioja. A ambos se les considera presuntos autores de los delitos de lesiones por imprudencia grave y de incumplimiento de las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad.

La operación comenzó tras el conocimiento por parte de las autoridades de la activación de los procedimientos sanitarios de emergencia por el ingreso hospitalario por parte del menor. El bebé estaba en estado de somnolencia y decaimiento, por lo que inmediatamente se le realizaron varias pruebas médicas para conocer el origen de su estado. Los análisis toxicológicos muestran la presencia de la droga en el organismo del niño, que le ha generado una intoxicación. Por ello, el bebé ha permanecido ingresado en el centro sanitario con pronóstico moderado.

Tanto los investigadores como sus progenitores han señalado que la inhalación podría haberse producido «de manera fortuita». El momento del consumo del cannabis habría tenido lugar en un parque público donde, supuestamente, habría terceras personas tomando dicha sustancia.

Las autoridades conversaron con sus padres para esclarecer las circunstancias del suceso. Sin embargo, los agentes no han encontrado pruebas que permitan confirmar la versión ofrecida por los padres del pequeño, así como tampoco para justificar por qué se produjo la intoxicación. A través de las instrucciones de las diligencias policiales, se han activado los protocolos de protección de menores, por lo que el bebé ha quedado bajo la tutela y custodia provisional de los servicios sociales competentes.

La Guardia Civil ha recordado que «cualquier conducta, acción u omisión que pueda poner en peligro la integridad física, la salud o el bienestar de los menores puede tener consecuencias legales y será investigada conforme a los cauces establecidos». De igual manera, con el fin de garantizar la intimidad, la privacidad y el interés superior del menor afectado, también han informado que «no se facilitará más información sobre el caso ni sobre la localidad en la que ocurrió el suceso».