Encuentran un cadáver que podría ser el del empresario Jesús Tavira, testigo en el crimen de la viuda de la CAM

La Policía Nacional investiga si el cadáver encontrado en una vivienda a las afueras de la ciudad de Alicante es de Jesús Tavira, el empresario desaparecido hace más de un mes. Se trata del testigo del asesinato de la viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala en 2016, María del Carmen Martínez.

El cuerpo podría ser el del empresario, de 63 años. Se desconoce su paradero desde el pasado 18 de marzo.

El cadáver ha sido encontrado en un avanzado estado de descomposición y sepultado en una vivienda en Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante. Se ha detenido al matrimonio propietario de la casa y a un tercer individuo por su supuesta implicación.

El examen forense se practicará en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Los resultados confirmarán la identidad del fallecido. El examen se realizará a partir de las huellas dactilares o de otros elementos debido al deterioro de los restos mortales.

Jesús Tavira desapareció el 18 de marzo. Tres días después fue encontrado su coche quemado en el barrio de las Mil Viviendas. Según difundió entonces la plataforma Adonay, Tavira medía 1,80 metros y era de complexión fuerte y ojos marrones; vestía cazadora marrón y camiseta blanca con zapatillas azules la última vez que se le vio.

Testigo del crimen de la viuda del CAM

El nombre de Tavira saltó a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala. Se documentó que los días previos al asesinato, Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por ese motivo fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

El empresario sostuvo en sus declaraciones que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López. Según explicó, era el propietario de un desguace de vehículos cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver.