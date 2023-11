La Policía Nacional ha vuelto a detener a la ex pareja de la mujer de 39 años asesinada a puñaladas el pasado sábado en Getafe. Después de comprobar que la coartada del detenido era falsa, y que en realidad se encontraba en el lugar de la agresión en el momento en el que se produjo, los agentes le han detenido por segunda vez.

La segunda detención se produjo en la tarde del domingo, sólo unas horas después de haberle dejado en libertad tras personarse en la Comisaría donde se le tomó declaración. En la primera detención el hombre no reconoció los hechos y alegó que no se encontraba en el lugar donde apuñalaron a su ex pareja. Ahora se ha conocido que la coartada que utilizó era falsa.

De confirmarse este caso como violencia de género, ésta sería la víctima número 52 en España en lo que va de año, una cifra que supera ya las muertes registradas en todo 2022. La agresión a la mujer se produjo el sábado en la Avenida Arcas del Agua de la ciudad, a la altura del número 15, esquina con calle Cronos, en torno a las 13:40 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local de Getafe, así como sanitarios de Summa 112, que sólo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

Asesinada a puñaladas

Una vez que los servicios de emergencia acudieron al lugar, no pudieron hacer nada por revertir la parada cardiaca que había sufrido la víctima, tras recibir varias puñaladas por todo el cuerpo. Después de cometer el crimen, el agresor se habría dado a la fuga en un coche Citroën C4 Picasso, el cual se habría matriculado en 2009.

Los agentes de la Policía Nacional de Madrid siguen trabajando para dar con el agresor, que, como se ha indicado con anterioridad, escapó después de la agresión en un vehículo.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo [email protected]; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.