Ya se sabe quién filtró el vídeo de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

El vídeo de la infidelidad de Íñigo Onieva que consiguió que Tamara Falcó abriera los ojos ante la persona con quien se había prometido fue filtrado por alguien muy cercano. Las especulaciones sobre el nombre de la persona que dejó ver la parte oculta del diseñador de coches que había enamorado a la Marquesa de Griñón han dado varios nombres. La propia Tamara apuntaba directamente a su madre, Isabel Preysler, en un intento de madraza a la hora de proteger a su hija. Aunque la realidad es mucho más oscura y sigue alimentando el culebrón de la temporada.

La llegada a la prensa de un vídeo en el que se podía ver perfectamente a Íñigo Onieva siendo infiel a Tamara Falcó dinamitó un compromiso efímero. Menos de 24 horas le duro a Tamara Falcó la alegría de pasar por el altar en una fecha ya pactada de junio. No había ninguna duda de que su hasta entonces prometido había estado con otra mujer.

En la primera aparición pública de Tamara Falcó, agradeció a los medios el trabajo hecho, una investigación y una filtración que apuntaba a su madre. Según afirmó entre risas: “Mi madre es un apoyo, igual que mi hermana. Creo que mi madre filtró los vídeos». Isabel Preysler seguro que no hubiera dudado en hacer lo imposible para abrirle los ojos a su hija ante la amenaza de una infidelidad tan descarada como la que se vio en los vídeos, pero no fue ella la autora de la filtración.

La periodista Paloma García-Pelayo dio más información en el programa de Ana Rosa: “Si por casualidad eso hubiera llegado a manos de Isabel Preysler, te aseguro que no lo filtra. Lo que hace es que se lo enseña a su hija”. Apuntando hacía una Isabel de lo más discreta que prefiere guardar para la familia este tipo de malas noticias.

Marisa Martín Blázquez fue un paso más allá, afirmando en el mismo programa que: “A mí el otro día me llegó una información que dice que los que filtraron los vídeos, a cambio de dinero, son los amigos del propio Íñigo. Les salió mal porque no consiguieron venderlo porque lo empezaron a compartir”. Unos amigos que quisieron sacarle partido a una infidelidad que ha dado la vuelta al mundo. Un error fatal que acabó con una de las bodas del año que no llegará a celebrarse.