Vox denuncia una manifestación del 8M sólo para niñas en el patio del Colegio Padre Claret

Las manifestaciones del 8-M se han colado en colegios de Madrid. Vox ha denunciado el adoctrinamiento a los niños en un colegio concertado católico de Madrid, el Padre Claret. En ese centro escolar se ha convocado una manifestación interna con motivo del 8-M, en el patio del colegio, a la que se ha invitado a acudir a las niñas y en la que se ha prohibido el acceso a los niños. Ellos, de hecho, han sido obligados a permanecer en las aulas mientras ellas se manifestaban con un grupo de profesores, tal y como se puede apreciar en la foto que hoy publica OKDIARIO.

Vox se ha puesto en contacto con padres de los escolares afectados que no han tardado en mostrar su absoluto enfado por un acto en el que “se ha inducido a las niñas a tomar partido en un acto que imitaba las movilizaciones politizadas en la calle” y en el que “además, se ha prohibido acudir a los niños demostrando un nulo respeto por la igualdad”.

Las fotografías a las que ha tenido acceso este diario demuestran la realidad de un acto que ha congregado, principalmente, a niñas en edades comprendidas entre los 11 y los 14 años.

El enfado de los padres va en aumento. Y es que, como ha comentado a este diario una de las madres del colegio, “no se trata de un hecho aislado: se trata de actos adoptados a lo largo de las últimas semanas. Se han realizado talleres de trabajo en las jornadas culturales desde hace días: pro feministas, pro LGTB… Y entre esas actividades se ha exhibido el cortometraje Mayoría Oprimida, donde se pinta a un hombre como si fuera mujer durante un día y en el que se dibuja una situación tremenda en la que es insultado, violado y vejado, como si ese fuera el día a día de cualquier mujer y los hombres fuesen unos animales”.

Una alumna denuncia los hechos

Los propios escolares han denunciado a sus padres lo ocurrido. Y hoy OKDIARIO revela igualmente un audio de una alumna que ha querido denunciar a la prensa lo que está sucediendo en este centro escolar. La niña, con pleno permiso de sus padres, muestra en la grabación –que ha sido distorsionada por el diario para evitar represalias– su rechazo al adoctrinamiento que están sufriendo y señala que “soy una alumna del Colegio Claret. Ayer día 7 nos comentaron nuestros profesores que iba a haber una manifestación o algo parecido el día 8, que por los pasillos se iba a ir mostrando el apoyo al día de la Mujer Trabajadora, cosa que yo apoyo, pero se nos indicó que los niñas podían ir pero los niños no. Y eso yo no lo apoyo porque estamos defendiendo la igualdad y la igualdad no es que la niña puede ir y el niño no. Eso no es igualdad”.

La niña añade en su audio que “entonces se tomó la decisión de que los niños se quedasen en las aulas mientras las niñas podían ir por los pasillos”.

Rocío Monasterio, líder de Vox que ha recabado la denuncia de los padres, ha señalado que “es vergonzoso que en los colegios de nuestros hijos hoy se esté adoctrinando y discriminado a niños por ser varones. Vox no parará de denunciar el terrible totalitarismo de género que pretende, a espaldas de los padres, inculcar a nuestros hijos una ideología contraria a la igualdad”..