La vida más desconocida de Esther Vaquero fuera de los platós de Antena 3 Noticias

Esther Vaquero ya es una conocida periodista en las televisiones españolas, ha trabajado para varios medios durante su recorrido, entre ellos se encuentran Telecinco, Cuatro, Cadena Ser y hasta la BBC London. Su carrera es más que extensa y parece que la comunicación ya era su elección durante sus estudios. Desde entonces ha evolucionado en el sector y se ha convertido en una pieza clave de los informativos de Antena 3.

La extensa carrera de Esther Vaquero en los medios

Esta presentadora estudió periodismo en Salamanca y ha conseguido forjarse una carrera en los medios hasta ser un rostro más que conocido en la pequeña pantalla. En septiembre de 2012 se estrenaba como presentadora y lo hacía en el matinal de ‘Antena 3 Noticias’ junto a María José Sáez. Pareció encajar con las audiencias y empezó a ganar fama en los platos. Por ello, se posicionó como periodista en su ámbito y aumentó su experiencia en el sector.

En 2020 daba otro paso en su carrera y durante una temporada presentó ‘Antena 3 Noticias 2’ en solitario. Un gran reto que, después, pasó a compartir con Vicente Vallés, trabajando como copresentadores en este espacio de noticias de Antena 3. Este dúo entra todas las noches a las casas de millones de españoles para informar sobre la actualidad del momento y parece, que los espectadores están encantados con el equipo.

Antes de entrar en este espacio de Antena 3, ha había sumado grandes experiencias y logros en todos medios. Ha trabajado en la radio, se la pudo escuchar en ‘La ventana’ de Cadena Ser y colaboró con BBC Londres, como corresponsal en España para la cadena británica. También, ha formado parte de ‘Espejo Público’ y muchos otros programas con renombre que la han llevado a presentar en Antena 3 en la actualidad. Todo ello, le ha garantizado una gran experiencia en el sector y a día de hoy, se ha posicionado como una conocida periodista dentro del panorama televisivo de España.

La vida personal de la presentadora

Con la vida personal, siempre se ha mostrado reservada, pues no es su objetivo que la fama que acumula en los platós de televisión, acabe interfiriendo en su vida privada. Su pareja sigue siendo un misterio, si bien es cierto que no duda en mostrar alguna que otra foto en Instagram, no se conoce el nombre de su pareja, pero por lo que parece, prefiere mantenerse en el anonimato.

Pocos detalles se conocen de la familia, pero esta presentadora no puede resistirse a compartir con sus seguidores pedacitos de su vida en familia. Tiene 2 hijos, de los que tampoco se sabe demasiado, pero sí que ha compartido varias fotos con ellos con el tiempo.

Sin duda, la privacidad es algo que muchos periodistas conocidos valoran, por ello, no suelen compartir demasiados detalles de su vida fuera de los platos. Sus pequeños, Emma y Oliver, parecen ser grandes motivos de felicidad para Esther Vaquero, pero esta realidad se mantiene alejada de la faceta de presentadora y periodista de Esther Vaquero en televisión.