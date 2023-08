El truco de las gasolineras para dejar de perderte en la carretera: lo necesitarás

Es una de las grandes preguntas en lo que respecta a los viajes por carretera, tan habituales en estas fechas veraniegas tanto en España como en otros países cercanos a territorio nacional. Si vas circulando por la autopista y se te enciende la luz de reserva en el coche, en lo que respecta al tanque de gasolina tendrás que buscar rápidamente una gasolinera y parar para renovar el combustible. ¿Dónde puedo parar? ¿Cómo hago para no alejarme mucho de la carretera? Te lo contamos a continuación.

Llega el momento de repostar y llenar el tanque de gasolina en mitad de un viaje, pero probablemente no quieras desviarte demasiado de la trayectoria para no perder un tiempo que sobre todos los viajes de ida es precioso de cara a disfrutar lo máximo posible de tus días de vacaciones. No buscas hacer kilómetros ni minutos extra en tu viaje y por tanto quieres que la gasolinera esté pegada a la carretera, además de encontrarla pronto para no entrar en el riesgo de poder quedarte sin gasolina.

La tecnología hoy en día nos ayuda mucho, ya que los navegadores que prácticamente todo el mundo utilizan en algún momento en sus viajes te pueden indicar la ubicación exacta de la gasolinera en la que vas a parar , pero si eres de aquellos que todavía viajan sin un GPS o detector de radares, te contamos cuál es el truco para saber si la gasolinera se encuentra en una vía de servicio más alejada dentro de un pueblo, obligándote a desviarte de tu trayecto.

En este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es prestar atención a las señales y fijarse dentro de ellas en dos detalles distintos. El primero que parece bastante obvio es la distancia que marca con respecto a la gasolinera, ya que si pone que la gasolinera está a 500 o a 1000 metros querrá decir que se encuentra en una vía de servicio cerca de la carretera. En cambio, si en la señal aparece la distancia de 250 metros o 750 metros lo más probable es que la estación de repostaje esté en una carretera secundaria cercana a la autopista o incluso en un pueblo, por lo que tendrás que desviarte hasta llegar a tu destino intermedio.

¿Cómo parar en la mejor gasolinera?

El segundo detalle que nos tenemos que fijar para hacer efectivo este truco de las gasolineras es el que nos indica la ubicación de la gasolinera por el color del panel o señal que informa de lugar del repostaje. Ya nos habremos fijado que estos colores pueden ser azul o blanco y en el caso de que sea de color azul querrá decir que la gasolinera se encuentra en el lateral o vía de servicio de la autopista. En cambio, si la señalización es de color blanca podría estar en una vía local, comarcal o provincial.

Lo ideal para los viajes, sobre todo, si se trata de viajes largos en los que un tanque de gasolina no es suficiente, es una buena planificación y en caso de tener una gasolinera de confianza en ese tipo de trayecto, saber con anterioridad en qué kilómetro se encuentra y realizar ahí la parada que sea conveniente.