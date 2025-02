El tren de borrascas sólo fue un adelanto: aviso urgente de Roberto Brasero por lo que vamos a vivir en España

El frío y las heladas seguirán afectando a España, Roberto Brasero no tiene dudas de lo que realmente nos está esperando. Este inicio del mes de febrero puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está a punto de pasar. Es el tiempo que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Es hora de ver qué pasa con este experto y que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Este experto nos ha dado una previsión del tiempo que puede poner los pelos de punta. Tocará visualizar un giro de guion que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, de la mano de unos cambios que son los que nos afectarán de lleno. Por lo que, quizás hasta ahora nunca hubiéramos pasado por lo que tenemos que empezar a prepararnos para este mes que puede acabar siendo clave. Tocará estar preparados para poder empezar a visualizar una previsión que realmente nos situará a lo peor del invierno.

España se prepara para frío y heladas que nos seguirán afectando de lleno, por lo que, tocará visualizar una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Este invierno en el que parece que el mal tiempo estará totalmente siendo tendencia, tocará ver lo que realmente puede acabar siendo fundamental.

Este descenso de las temperaturas que será clave en estos primeros pasos de febrero puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Por lo que, tenemos que estar pensando en lo que nos espera en estos días en los que realmente puede acabar siendo fundamental en todos los sentidos.

Esta semana no nos escaparemos de un frío que es propio de esta época del año. Por lo que, tenemos que empezar a ver lo que nos está esperando, tocará ver qué es lo que nos está esperando por lo que tenemos que prepararnos para el frío. Las heladas son un riesgo, especialmente en este tiempo que puede acabar siendo la que marque la diferencia importante. Es momento de ver una serie de detalles que nos ayudarán a organizarnos para ver qué es lo que está por llegar.

Lo deja claro Roberto Brasero

Los expertos del tiempo están pendientes por lo que, habrá llegado, el tiempo puede acabar siendo lo que marque unos días en los que tendremos que estar pendientes de una situación que realmente puede ser clave. El invierno puede ser la que marque una diferencia que acabará siendo el que sea el protagonista de esta primera semana de febrero.

Roberto Brasero nos explica que nos dicen los mapas del tiempo: «A mí me pasa como con las cabañuelas: me gusta más la fiesta, el rito y el hecho de conservar las tradiciones y juntarse para conversar en torno a ellas que su validez como método predictivo. En nuestro caso tenemos una sabiduría popular de la tradición oral que atesora el conocimiento de las estaciones en sentencias breves: los refranes. El 2 de febrero también es la festividad de La Candelaria y dice un refrán: «Si la Candelaria ‘plora’ (llora) el invierno ‘fora’, y si le da por reír el invierno por venir». Sería algo así como que, si hay lluvia (el lloro), ya no tenemos nevadas y, por lo tanto, el invierno se acaba; pero si está despejado (la risa del sol) es que el anticiclón de invierno puede continuar. Pero también continúa otro refrán: «Si no ‘plora’, ni dentro ni ‘fora’». Y otro más dice: «Tanto si llora, como si deja de llorar el invierno está por pasar». O sea, que tenemos refranes para todo porque el tiempo no siempre solía ser el mismo ni su evolución tampoco. Incluso hay quien dice que lo de llorar o reír no se refiere a que llueva o haga sol, sino a que hubiese luna nueva o luna llena que, respectivamente, anticiparían o alejarían la primavera».

Siguiendo con estos dichos populares: «Aquí no tenemos marmotas, pero tenemos otros animales relacionados con el pronóstico y con los refranes. El próximo lunes 3 de febrero es San Blas y con esta festividad llegaban otras señales del tiempo en forma de animal, en este caso de aves: «Por San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves», dice el conocido refrán. Y es que antaño empezaban a verse ya en los campanarios de muchos pueblos de la Península a esas cigüeñas que habían emigrado a África cuando aquí empezaba a llegar el frío y su regreso esa señal de que ya se iba a terminar. Sin embargo, nos cuentan ahora los biólogos y naturalistas que la mayor parte de la población peninsular de cigüeñas ya no emprende ese viaje porque los inviernos no son tan fríos y porque aquí ya encuentran comida suficiente en los vertederos de las grandes ciudades. Ya no vuelven porque no se van. Ya no se puede uno fiar ni de la marmota ni de las cigüeñas de San Blas».