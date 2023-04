La trágica historia del actor que pasó de trabajar con Penélope Cruz a pedir ayuda

El mundo del cine es muy complicado, entre otras cosas porque solo triunfan un puñado de afortunados. Los que llegan a la cima reconocen que no solamente se trata de tener talento, también hay que tener suerte y recibir las ofertas adecuadas. De este tema sabe mucho Jorge Sanz, un actor que ha trabajado con Penélope Cruz y con Javier Bardem. Es uno de los grandes artistas del país, pero su vida ha sufrido muchos cambios y algunos de ellos han sido realmente peligrosos. Recientemente ha dado una entrevista en ‘Viernes Deluxe’ y ha sido más sincero que nunca.

Penélope y Javier Bardem han creado escuela. Cientos de jóvenes actores sueñan con ser como ellos, pero la realidad es bastante diferente. Hay que luchar mucho, pero también hay que rodearse de la gente adecuada. De este tema sabe mucho Jorge Sanz y está dispuesto a dar su versión de los hechos para intentar ayudar. Se ha sincerado como nunca. Recordemos que no se siente cómodo con los periodistas del corazón, pero hace excepciones cuando lo considera oportuno. Sus últimas declaraciones han sido un auténtico bombazo.

El infierno de Jorge Sanz

El actor se sentó en ‘Viernes Deluxe’ para hacer un repaso de su trayectoria y para recordar algunos de sus hitos. Ha sido protagonista de películas importantes. En su época era tan famoso en España como Penélope Cruz, pero actualmente vive un periodo de descanso. Sigue trabajando con la misma energía, pero ya no tiene tanto reconocimiento. Al rememorar sus viejas experiencias afirma: “Me sirve para saber a qué estado no quiero volver o cuál no quiero estar. Hace diez años tuve un infarto, pero fue lo más saludable que me ha pasado en la vida”.

Jorge Sanz desveló su problema de salud y dejó claro que lo único importante era estar bien para poder caminar, para él el resto de cosas son secundarias. Su relato ha ayudado a mucha gente, entre otras cosas porque ha destapado que tuvo ciertas adicciones. “El cardiólogo me dijo que era adicto. Es que parece que está mal visto pedir ayuda. Estoy intentando librarme de ciertas adicciones. Estoy a mitad de camino”, contó en ‘Viernes Deluxe’. Ha insistido en algo: pedir ayuda es tan sano como necesario, por eso no le tembló el pulso a la hora de ponerse en manos de profesionales.

Las confesiones de Jorge Sanz

El artista no suele hablar de su vida privada, pero piensa que esto es una ocasión especial. Ha pasado de trabar con los mejores y de ser el mejor a pedir ayuda. Lo cuenta tal cual porque no tiene complejos. “Soy de la generación de los hombres no lloran y los problemas se los cuentas al camarero y no tiene que ser así. Están ayudándome a conocer esta enfermedad y conocerme sin sustancias de ningún tipo. Me han ayudado a entenderme”, ha explicado sin ningún pudor.

El gran cambio del actor

Jorge Sanz ha atravesado situaciones delicadas y ha explicado que el paso del tiempo le ha enseñado a resistir. “La gente no quiere trabajar con alguien que se droga o bebe. Yo tenía una vida intensa, activa y con problemas gordos y la gente no quiere eso”, empieza diciendo durante su entrevista. “Cuando vives de cara al público la gente no quiere ver tristezas. No quieren ver que estás luchando por conseguir un medicamento para tu hijo que lo pasa fatal. Les da morbo que se haya muerto expareja, pero no quieren verte mal”.