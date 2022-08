Jorge Sanz se encuentra en un momento tranquilo de su vida. El actor se ha convertido recientemente en abuelo primerizo, tras el nacimiento de Vera y está encantado con esta nueva faceta. A sus cincuenta y dos años, Jorge Sanz continúa en activo y acaba de ser galardonado en Mallorca, donde ha atendido amablemente a las cámaras de a Agencia Gtres.

El actor ha sido homenajeado en la isla, donde se le ha hecho entrega del premio Veremador d’Honor 2022 Dop Pla I Llevant. Muy contento Entrevista en exclusiva al actor en la que habla de su faceta como abuelo, el momento de la vida en el que se encuentra y que significa Mallorca para él: “Con mucha alegría de poder salir y volver a la normalidad”, ha dicho Jorge Sanz que está feliz por este reconocimiento. “Todo lo que venga de Mallorca para mí es un placer y un honor añadido, disfruto mucho de la tierra y vengo desde hace muchos años”, ha recalcado el artista.

Jorge Sanz reconocido que, para él, los veranos son especialmente tranquilos y aprovecha para estar con sus seres queridos: “Para mí, los veranos son muy tranquilos, los paso en casa en Madrid y voy haciendo escapaditas. Donde estoy cómodo es en casa con los chavales”, ha reconocido el intérprete.

Sobre su recién estrenada faceta como abuelo, el actor ha asegurado que está muy feliz y ha dicho que la pequeña Vega es una niña muy tranquila: “Me ha tocado una nieta muy tranquila, la estoy disfrutando mucho. Estoy en una fase muy sereno, muy tranquilo y disfrutando de la familia”, ha explicado el intérprete.

En cuanto al ámbito profesional, Jorge Sanz está inmerso en una gira teatral junto a María Barranco y Ana Turpin, con la obra El Premio, que le va a tener ocupado los próximos meses.

Un abuelo joven

Hace algunos meses, el actor se sentó en el plató de Deluxe para hablar de algunas cuestiones relacionadas con su vida privada. El intérprete también se sinceró sobre su papel como abuelo, con el que está encantado. La pequeña Vega es su nieta por parte de su primera hija, a la que conoció cuando ya era mayor, lo que le impidió ejercer como padre hasta entonces: “Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació”, dijo visiblemente compungido.

El intérprete comentó que al principio no quiso asumir su responsabilidad como padre dado que, además, ya no estaba en una relación con la madre de su hija. Sin embargo, pasado el tiempo sí que quiso conocer a la niña. Algo que tuvo lugar un poco tarde, según él mismo ha reconocido: “Cuando quise hacerlo ya era demasiado tarde”, reveló ante las cámaras, al tiempo que dijo que su hija, entonces, ya tenía otra figura paterna.

De hecho, reconoció que quiso respetar su esfera familiar y no se puso en contacto con ella hasta que cumplió los dieciocho años: “Cuando ella ya fue mayor de edad, se produjo el primer encuentro. No me reprochó nada, ella se enteró de que yo era su padre cuando tenía unos diez años”, contó Sanz hace algunos meses.

“Ella sabía quién era su padre. Yo le había dicho al padre que estaría ahí, pero daría un paso atrás. No había un día que no me arrepintiera y no pensara en ella. Yo tenía un agujero enorme. Estábamos los dos deseando conocernos. Lloré muchísimo el día que conocí a mi hija”, explicó el actor, que está muy orgulloso de su hija. “Nos hemos abrazado, hemos llorado, hemos convivido. Hemos estado bajo el mismo techo tres años. Ahora no echo nada de menos. Durante esos dieciocho años, nos idealizamos pero nunca nos hemos decepcionado.” Ahora el actor disfruta de esta nueva etapa como abuelo: “Yo he sido muy niñero y estoy intentado exprimir el tiempo que paso con mi nieta”, ha comentado.