Tradicional, pero con un toque moderno: todos los detalles sobre el vestido de novia de Ana Guerra

Dentro de ocho meses Ana Guerra se dará el ‘sí, quiero’ con Víctor Elías, el artista que saltó a la fama gracias a ‘Los Serrano’. Lo curioso es que Víctor es primo segundo de la reina Letizia y asegura que se va a encargar personalmente de que le llegue una invitación. ¿Veremos a la mujer de Felipe VI en este día tan importante para la crónica social?

Todo hace pensar que declinará la propuesta porque no le quiere robar protagonismo a los novios, pero es probable que su padre sí acuda. Jesús Ortiz es primo hermano de la madre de Víctor, de hecho el actor disfruta de una estrecha relación con Telma Ortiz. Él mismo ha reconocido que en los últimos meses se ha distanciado de doña Letizia, pero asegura que tiene un concepto estupendo de ella.

Ana Guerra promete que estaría encantada de recibir a la reina en su boda, pero no por el motivo que todo el mundo piensa. Insiste en que quiere integrarse en la familia de su futuro marido, de ahí que tenga interés por conocer a doña Letizia, aunque recalca que para ella sería una invitada más. Y lo cierto es que en este enlace matrimonial va a haber muchos rostros conocidos. Ana ha explicado que quiere contar con algunos de sus compañeros, a pesar de que algunos no podrán estar por cuestiones laborales.

«Somos muy afortunados de tener grandes amigos artistas como Alejandro Sanz, Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner, Pablo López y profesores de ‘OT’ como Manu Guix. Están invitados y veremos si, por sus agendas, pueden acompañarnos en este día», ha explicado la exconcursante de ‘Operación Triunfo’. En los últimos días ha hablado abiertamente sobre este tema y ha explicado cómo quiere que sea su vestido de novia. Será de corte tradicional, aunque quiere darle un toque moderno.

El vestido de novia de Ana Guerra

Ana Guerra, antes de estar con Víctor Elías, se enamoró de Miguel Ángel Muñoz y conoce perfectamente cómo funciona la crónica social. Esa es la razón por la que siempre ha ido con la verdad por delante y en ningún momento ha intentado esconder sus secretos. De hecho ha hablado con total sinceridad de su vestido de novia. Todavía le quedan muchos detalles por pulir, pero ha puesto encima de la mesa sus ideas para que el público sepa por donde van los tiros. «Todo lo que me ha rodeado de moda este año, que pensaba que no iba a ponerme nunca, me ha encantado y el concepto de moda me ha ido cambiando», empieza diciendo.

Ana y Víctor han mantenido una charla con ‘¡HOLA!’, han abierto sus corazones y la cantante ha explicado cómo quiere que sea su traje nupcial: «Igual mi vestido será una simbiosis perfecta entre algo tradicional con un toque moderno». Debemos tener en cuenta que se casarán en octubre, así que a la novia todavía le falta un tiempo para tomar ciertas decisiones. Admite que siente «un poco de presión» porque sabe que todos los ojos van a estar puestos en ella y además el evento será muy mediático.

«Sé que el vestido es una de las cosas que despiertan más expectación en las bodas, entonces estoy haciendo el ejercicio de intentar restarle un poco de importancia a ese aspecto, y que sea lo que yo quiero y con lo que me sienta identificada», ha declarado. Ha revelado que «aún está con diferentes propuestas encima de la mesa» y que no quiere «tomarse las medidas todavía porque igual no van a ser las reales».

Ana Guerra está pendiente de todos los detalles

Ana Guerra está preparando este evento con mucho entusiasmo y quiere que todos sus invitados se sientan a gusto. Tanto es así que su idea es preparar una boda «pet friendly» para que sus amigos y familiares no tengan que preocuparse de sus mascotas. En el recinto que han alquilado habrá un lugar para los perros que quieran asistir. Tanto Víctor Elías como la cantante son grandes amantes de los animales y tienen en cuenta todo esto para que la boda salga perfecta.

La estrella de ‘OT 2027’ disfruta de una bonita amistad con Fran Perea, que a su vez es íntimo amigo de Víctor Elías. El intérprete de ‘Uno más uno son siete’ está colaborando de forma activa en este evento. «No sé si cantar, pero algo voy a hacer, ya te lo digo yo. Estamos preparando cosas bonitas. Va a ser un día de celebración», ha comentado recientemente.

Fran trabaja con Víctor en una obra de teatro titulada ‘Yo sostenido’. Se conocieron en ‘Los Serrano’, donde interpretaban a dos hermanos y la ficción terminó haciéndose realidad. Los artistas han compartido muchos proyectos y mantienen una relación muy estrecha que se verá reflejada en la boda de Ana Guerra.