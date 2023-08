Todo sobre Iker Jiménez: qué estudió, su mujer, su hija y otras curiosidades

Hablar de Iker Jiménez es hacerlo de uno de los personajes de mayor calado y experiencia de la televisión. El periodista español presenta desde hace años el programa de televisión Cuarto Milenio, donde desde la nave del misterio se ha fraguado un contenido totalmente diferente al que podemos ver en otros canales y shows de la pequeña pantalla. A continuación, te contamos todo sobre la vida de Iker Jiménez, tanto en el plano personal como en el profesional.

Nacido en Vitoria el 10 de enero de 1973, Iker Jiménez Elizari tiene en la actualidad 50 años. Después de crecer en su ciudad natal, Iker se mudo a la capital de España, Madrid, donde estudiaría la carrera de Ciencias de la Información en dos universidades, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea. De esta manera, Jiménez lograba cumplir su sueño de convertirse en periodista, algo con lo que ganaría protagonismo con el paso de los años, hasta convertirse en alguien conocido por todos, más allá de adeptos o contrarios a su tipología de comunicación o contenido.

Los programas de TV de Iker Jiménez

Iker Jiménez ha fraguado una gran carrera en la televisión en España gracias a varios programas que tenían la temática del misterio siempre como protagonista. En 2022 y hasta 2015, protagonizó la sesión Milenio 5, que compatibilizaría desde 2005 con su programa estrella, Cuarto Milenio, que se sigue emitiendo en la actualidad. Universo Iker, entre 2015 y 2018 y Milenio Live, entre los años 2018 y 2021, son otras producciones que se pueden asociar a Jiménez, quien junto con Cuarto Milenio también sale en La Estirpe de los Libres y Horizonte, actualmente.

Familia, mujer e hija de Iker Jiménez

Iker Jiménez es hijo de un galerista de arte, Pedro Ramón Jiménez, y de María Elizari. Se dice que desde pequeño es amigo de lo denominado como paranormal, algo que ha sido el contenido de los programas que le han llevado al éxito en la pequeña pantalla y también en las redes sociales. La pareja de Iker Jiménez es desde hace años Carmen Porter, periodista, tres años menor que su marido y con el que comparte protagonismo en Cuarto Milenio y otros contenidos de TV. El matrimonio tuvo una hija, Alma, en 2011, a la que siempre han querido mantener en un discreto segundo plano.

Iker Jiménez y la música

Además de todo lo relacionado con fenómenos paranormales, Iker Jiménez es un fanático de la composición musical, con varios trabajos a sus espaldas. El primero de ellos fue llamado ‘The Spirit of the Cave’, y consiste en una exploración por medios sonoros a la par que una inmersión en una cueva con arte rupestre, propia del paleolítico. Además, Jiménez ha escrito libros de divulgación y una novela, ‘Suma de Letras’, publicada en 2005.

Iker Jimenez en las redes sociales

Además de ser conocido por su labor en TV, Iker Jiménez también tiene gran poder mediático en las redes sociales, tal y como demuestran los 292.000 seguidores que tiene actualmente en su cuenta en Instagram. Además, en Twitter alcanza la friolera de 744K seguidosres, mientras que en Youtube ha sabido marcar la diferencia, con cifras cercanas al millón de suscriptores y muy buen recibimiento de sus particulares contenidos.