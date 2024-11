Todo sobre Elena Herraiz, también conocida como Linguriosa: su edad, sus trabajos…

Elena Herraiz, conocida en redes sociales como Linguriosa, ha conseguido conquistar a miles de seguidores a través de su carisma, conocimiento y pasión por la cultura. A sus 32 años, esta profesora y experta en lingüística ha encontrado el éxito en múltiples plataformas, desde su papel en el programa ‘Cifras y Letras’ de La 2 hasta su popular canal de YouTube.

Elena Herraiz Medina nació en Guadalajara en 1991 y desde pequeña mostró una afinidad por las lenguas. Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Valladolid, donde se especializó en inglés y alemán, dos idiomas que dominaría y que marcarían su carrera profesional. Tras completar esta licenciatura, decidió ampliar su preparación en el ámbito de la docencia de idiomas y realizó un máster en Enseñanza de Español para Extranjeros en la Universidad de Alcalá.

Esta sólida formación le abrió las puertas a un interesante capítulo de su vida en Alemania, donde se trasladó a Berlín para ejercer como profesora de español. Allí, durante cinco años se dedicó a enseñar su lengua materna a niños y adultos. Encontró en la enseñanza una forma de compartir no solo el idioma, sino también la cultura y los matices del español. Este periodo de su vida fue fundamental para desarrollar su enfoque hacia la enseñanza y descubrir su talento como divulgadora.

Alemania cambió la vida de Lenguriosa

Fue en Alemania donde Elena tuvo una idea innovadora que cambiaría su trayectoria profesional: crear un canal en YouTube para alcanzar a una audiencia más amplia y llevar sus lecciones de español a personas de todo el mundo. En 2019, con esa visión en mente, creó ‘Linguriosa’, un espacio donde inicialmente compartía lecciones de gramática en español.

A medida que publicaba más contenido, sus vídeos comenzaron a resonar especialmente entre la comunidad hispanohablante, lo que la llevó a expandir su enfoque. En lugar de centrarse exclusivamente en la enseñanza de la gramática comenzó a producir contenido de divulgación lingüística, explorando temas de curiosidades, historia de la lengua y fenómenos culturales en torno al español. Esta transición fue clave para su éxito, pues captó la atención de miles de seguidores interesados en aprender de una forma más dinámica y entretenida. Actualmente, su canal supera los 765.000 seguidores, una cifra impresionante que refleja el impacto y la popularidad de su contenido.

La estrella de ‘Cifras y Letras’

A principios de 2023 Elena Herraiz debutó en la televisión como experta en letras en el programa ‘Cifras y Letras’, un concurso de La 2 que busca desafiar el conocimiento y la agilidad mental de sus participantes. Su llegada al programa se dio gracias a la popularidad que había alcanzado en redes sociales, lo que llamó la atención de la producción, quienes la contactaron por email para ofrecerle el puesto. «Al principio no me lo creía y me hizo mucha ilusión. Había un poco de incredulidad en el sentido de que me parecía demasiado guay para ser verdad», comentó en una entrevista reciente.

Desde entonces, Elena ha acompañado a los concursantes en más de 100 emisiones, explicando y resolviendo las pruebas de letras con una naturalidad que ha conquistado a la audiencia. Adaptarse a un formato de televisión fue un proceso que implicó vencer el nerviosismo y aprender a hablar con fluidez frente a una cámara en un plató, una experiencia muy distinta a grabarse en la soledad de su casa para YouTube. Pero, tras varios meses de emisiones ha encontrado su lugar en el programa y se muestra cómoda y confiada frente a las cámaras.

Los datos de audiencia de ‘Cifras y Letras’

El éxito de ‘Cifras y Letras’, que se transmite en una franja de alta competencia, ha sido sorprendente. El concurso presentado por Aitor Albizua se enfrenta a pesos pesados del entretenimiento en prime time, como ‘El Hormiguero’, ‘First Dates’, ‘La Revuelta’ y ‘El Intermedio’, pero aun así ha logrado consolidar una audiencia fiel que disfruta del formato de concurso cultural.

Con una audiencia media de 578.000 espectadores y un 4,7% de cuota de pantalla, el programa ha demostrado que existe un interés genuino por contenidos educativos en televisión. Esto ha llevado a RTVE a tomar la decisión de añadir un día extra de emisión, extendiendo el programa hasta los viernes, en un claro reconocimiento al éxito del formato y el equipo que lo hace posible.

Para Elena Herraiz, el éxito de ‘Cifras y Letras’ no es casualidad, sino un reflejo de que el público español sigue valorando la cultura y el conocimiento en la televisión. «Con este programa se demuestra que a la gente le gusta la cultura. Parece que ahora mismo lo que se lleva es entretenimiento vacío, pero se está viendo que no es así», ha declarado durante su última entrevista.

Esta afirmación no solo aplica a ‘Cifras y Letras’, también a otros proyectos de divulgación en redes sociales, como su propio canal de YouTube y el de otros creadores de contenido educativo. En su opinión, el atractivo del programa radica en su capacidad para educar mientras entretiene, un equilibrio que resulta inspirador para quienes buscan aprender de una forma divertida.

El éxito televisivo de Elena ha traído consigo una mayor visibilidad para ‘Linguriosa’, su proyecto más personal. Ahora todo el mundo le conoce por este apodo, pero detrás de todo esto hay una historia fantástica.