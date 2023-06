Todo el mundo alucina con la nueva novia de Sandra Barneda: 15 años más joven, bailarina y un cañón

Todo el mundo está hablando de Sandra Barneda porque ha tomado las riendas de un proyecto muy ambicioso: sustituir a Jorge Javier Vázquez. La presentadora tiene buena fama entre sus compañeros de profesión, pero parte del público piensa que tiene un carácter más regio y que la audiencia notará la diferencia. Barneda ha pedido “una oportunidad a los escépticos” porque sabe que ‘Así es la vida’, el programa que ocupa el horario de ‘Sálvame’, merece la pena.

Ha dado una entrevista para defenderse de las críticas que está recibiendo y ha justificado su postura. “No me apetece ser la más simpática ni la más profesional. Me apetece estar y disfrutar. Estoy en un momento de disfrute”. No miente. En el terreno laboral la suerte le sonríe. Los responsables de Mediaset han apostado por ella y le han dado un programa que promete revolucionar la parrilla de Telecinco. Pero, ¿qué pasa con su vida sentimental? En este sentido también está fenomenal, a pesar de que no quiera hablar de este tema en público.

La nueva novia de Sandra Barneda

Sandra Barneda siempre ha tenido claro que no quería mezclar su vida privada con su carrera televisiva. Ha intentado guardar las distancias lo máximo posible, pero sus secretos han estado en boca de todos, entre otras cosas porque ha compartido plató con su exnovia. El morbo estaba asegurado. Barneda mantenía una relación sentimental con Nagore Robles, tertuliana y presentadora de Telecinco. Han terminado esta relación en términos amistosos y la catalana ha se ha enamorado de nuevo. ¿De quién? Se llama Pascalle Paerell, es bailarina y tiene 15 años menos.

La polémica está servida, pero Nagore ha intentado calmar la tensión asegurando que le parecía estupendo que su ex haya rehecho su vida sentimental. Han tenido muchas idas y venidas, pero después de la última ruptura ambas tuvieron claro que no estaban echas la una para la otra. Sandra ha conocido a una mujer estupenda que le ha devuelto la ilusión y ha apostado por ella. Pascalle se ha convertido en la protagonista de momento y poco a poco sus secretos van viendo la luz.

Los secretos de Pascalle Paerell

Pascalle, la bailarina holandesa que le ha robado el aliento a Sandra Barneda, ha llamado la atención de todos los medios. Es muy atractiva, ha trabajado como modelo y tiene mucho potencial. Tanto que dirige una agencia de modelos que tiene mucho poder: The fashion composers. La sede está en Ámsterdam. Sandra todavía no ha dado demasiados detalles sobre su romance, pero esta historia está en el foco y no tardaremos en descubrir todo lo que hay detrás.

Sandra está en el punto de mira

La novia de Sandra Barneda no está interesada en llamar la atención de la prensa, ella tiene su propia carrera. Ha conseguido logros tan importantes como participar en algunas portadas de ‘Vogue’. La agencia de modelos que dirige cada vez tiene más repercusión. Ahora solamente hace falta saber cómo encajará el éxito que Barneda está teniendo en España. Es indudable: todo lo que hace la presentadora termina convirtiéndose en tendencia y esto afectará a su vida con la bailarina.