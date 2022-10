Toda la verdad sobre la situación actual del polémico Víctor Sandoval

El polémico colaborador Víctor Sandoval se ha convertido en el foco mediático ante una serie de acciones que lo han alejado de la audiencia del programa ‘Sálvame’. El colaborador no ha dudado en mostrar su desacuerdo al no aparecer como convocado en el programa que lo ha convertido en famoso. Un hombre que la propia audiencia ha pedido que retiren de un popular concurso y que ha tenido sus más y sus menos con los compañeros de profesión. Sandoval pedía un poco de ayuda para volver a triunfar en la pequeña pantalla, lo necesitaba para hacer que sus cuentas quedarán saldadas.

Víctor Sandoval: esta es la verdad sobre la situación actual del periodista

En verano Sandoval pedía que se le volviera a llamar para estar en Sálvame de nuevo. Llevaba desde mayo sin aparecer, con lo cual sus ingresos habían bajado de forma exponencial. Un grito a los cuatro vientos que no podía dejar de trabajar para poder ganarse la vida y pagar sus gastos mensuales.

Víctor decía: “Solamente los que sois íntimos míos sabéis lo mal que lo he pasado. Me he pasado toda la noche llorando. No entiendo nada, llevo mucho tiempo asfixiado. Tengo que leer en redes que todo lo que hago es dar pena”. Las desgracias han acompañado a este periodista desde que hace unos años empezó un calvario que duraría hasta estos días.

El caché de este hombre ha ido cambiando con el paso del tiempo, de presentador de Mamma mía cobraba unos 36.000 euros al mes, con lo cual este pasado año 2021 ha podido hacerse con una buena cantidad de dinero para su cuenta corriente. Pese a estas ganancias, el trabajo no debe detenerse para conseguir que los números cuadren. Reconoce y no llegaba a final de mes gastando más de lo que ganaba.

En el último Sálvame Mediafest, desató la polémica con un comentario con el que iba en contra de la dirección del programa. Según Sandoval: “No, si no quiero ganar. Yo ya he ganado viniendo aquí a cantar, que llevo muchos días en mi casa. ¿Cuántas veces me has dicho en el diario? Pues para una vez que vengo un día a trabajar, pues se agradece”.

Este agosto lo pudimos ver en pleno apogeo con este especial con el que siguió haciendo amigos. Las redes sociales y Twitter pidieron este año que saliera de un famoso reality dados los comentarios que había dirigido a Rafa en Secret Story, faltándole gravemente al respeto con unas palabras que dieron mucho de qué hablar. Sandoval dijo: “Él quiere ser el centro de todo. Eso es peligrosísimo, porque cualquier loco en el mundo puede apretar un botón y lanzar una bomba atómica con actitudes así. Es una persona peligrosa. Una persona que no le haces cambiar la actitud viendo incluso lo que está pasando a su alrededor, sigue viendo la destrucción de lo que está haciendo a su alrededor y sigue así, es una persona muy peligrosa»