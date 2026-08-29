El tiempo está volviendo loco a la AEMET: a partir del lunes se esperan temperaturas de pleno verano con máximas de 35ºC

A partir de este mismo lunes se esperan temperaturas de pleno verano con máximas de 35ºC, el tiempo que vuelve loco a la AEMET. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que muchos volverán a la rutina, nada mejor que empezar a prepararnos para dar un giro importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de saber qué nos estará esperando en estos días en los que cada gesto cuenta. Será el momento de preparar el armario que tenemos para el cambio de estación, pero lo que puede pasar en estos días es un destacado cambio de tendencia. Pensábamos que tendríamos que empezar a visualizar algunos cambios que pueden acabar haciéndonos ver un tiempo que nos hará ver el tiempo de otro punto de vista. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué puede pasar en una semana muy especial.

Se está volviendo loco el tiempo

La AEMET reacciona ante una previsión del tiempo que nos está haciendo ver un cambio de tendencia de lo más especial. Sin duda alguna, hemos tenido una situación que puede ser clave en unos días cargados de buenas sensaciones. Estas jornadas en las que tendremos que ver llegar un giro radical que puede hacer posible lo imposible.

Los mapas del tiempo se vuelven locos y nos hacen ver que estamos en una situación que puede acabar siendo la que nos dará ciertos elementos que pueden ser claves. Este tiempo que se vuelve loco y que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle cuenta. Estas jornadas en las que realmente pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

El tiempo se vuelve loco en un mes de septiembre en el que no vamos a tener tregua, sino todo lo contrario. La situación se complica por momentos con un tiempo que nos aleja de lo que sería habitual en estas fechas que tenemos por delante.

A partir del lunes se esperan temperaturas de pleno verano con máximas de 35ºC

Se esperan temperaturas de pleno verano con máximas de 35ºC este mismo lunes. El tiempo se convierte en un inconveniente que va en aumento y que puede alejarnos de lo que estaríamos esperando. Es hora de conocer la previsión de un tiempo que nos hará mirar en el calendario con temperaturas más propias de julio que de casi septiembre.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé una jornada marcada por un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y Asturias predominarán los nubosos o cubiertos debido a la llegada de un frente poco activo que dejará precipitaciones, en general débiles y ocasionales salvo en el oeste de Galicia donde serán algo más abundantes. También se darán intervalos de nubosidad baja en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León, tendiendo en general a despejar. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles en La Palma; poco nuboso o despejado en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y oeste de Castilla y León, con posibles brumas costeras en Alborán y con calima en Melilla. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada exceptuando litorales mediterráneos, este de Baleares y zonas del oeste de Galicia con pocos cambios o algunos descensos. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, sin descartar puntos de Mallorca y de las depresiones del nordeste. Mínimas en descenso en Baleares y tercio este peninsular, con un predominio de los ascensos en el resto de la Península y con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en los litorales del Levante y en las islas».

Las alertas estarán activadas: «Soplará alisio moderado en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuerte en zonas expuestas, con viento moderado del sur y suroeste en litorales y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte en cabos. Viento flojo en el resto con algunos intervalos moderados en litorales del golfo de Cádiz y del Levante. Predominará el régimen de brisas en los litorales, la componente sur en Galicia, las este y norte en Baleares y la oeste en el resto».