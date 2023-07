Tensión máxima: Belén Esteban estaría atravesando su peor momento

No corren buenos tiempos para Belén Esteban. Desde que cancelaron ‘Sálvame’ todo ha cambiado y ahora no cuenta con ningún altavoz para dar su versión de las polémicas que salpican su imagen pública. ¿Lo último? Han publicado una noticia que afecta de forma directa a su marido, el discreto Miguel Marcos. El conductor de ambulancias no quiere saber nada de la crónica social, pero no consigue pasar inadvertido porque está casado con uno de los rostros más populares del país.

Belén Esteban ha descubierto que en Telecinco le han dado vida a un rumor que ella promete que es falso. Está bastante molesta. Todo empezó con una exclusiva que el periodista Diego Arrabal sacó a la luz en su canal de YouTube. La información ha ido cobrando forma y ha llegado hasta ‘Fiesta’. El programa de Emma García ha hecho saltar las alarmas al desvelar la última hora de la ex de Jesulín. Pero, ¿qué está pasando con ella y por qué hay tanta preocupación?

El peor momento de Belén Esteban

En ‘Fiesta’ han asegurado que Miguel Marcos y Belén Esteban “podrían estar viviendo una de sus peores crisis”. La princesa del pueblo ha llamado a Leticia Requejo, colaboradora del espacio, para dar su versión de los hechos y ha sido completamente clara. Es cierto que han hecho un viaje por separado, pero desmiente que tenga problemas matrimoniales. Lo que le duele es que Miguel no quiere que se hable de él y este asunto complica la situación. Ahora está en el foco mediático y el público quiere llegar hasta el final.

“Yo he podido hablar con Belén, por supuesto me desmiente que esto sea verdad. De hecho me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero. Eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores”, explicó la periodista Leticia Requejo. Belén Esteban ya no tiene la misma fuerza que antes, aunque sigue usando sus redes para pronunciarse sobre ciertos aspectos. ¿Por qué de este tema no ha querido decir nada?

El motivo del último viaje de Belén

Lo primero que ha hecho Belén Esteban ha sido dejar claro que se ha ido de viaje sin Miguel Marcos porque cada uno tiene sus propios planes. Eso no quiere decir nada. En su caso se ha ido con Anabel Pantoja a Canarias. Por su parte, el conductor de ambulancias ha estado disfrutando de la noche madrileña junto a unos amigos. “Anabel es mi amiga, no mi amiga, como mi familia, así que fenomenal. He visto a Rosalía, también a Manuel Carrasco, a Maluma, a Sebastián Yatra y ha sido maravilloso”, ha desvelado Belén cuando ha regresado de su excursión con Anabel.

La colaboradora da la cara

Belén Esteban, después de llegar de Canarias, ha dado la cara y no ha esquivado a los reporteros que le estaban esperando en el aeropuerto. “No estoy huyendo”, ha dicho nada más aterrizar. Ha aclarado lo sucedido. Es evidente que la desaparición de ‘Sálvame’ le ha perjudicado porque antes contaba con una plataforma muy fuerte para desmentir los rumores que le resultaban incómodos.