Belén Esteban y Miguel Marcos ¿Ante su peor crisis?

«Belén Esteban (49) y Miguel Martos (36) podrían estar viviendo su peor crisis». Estas fueron las palabras que dinamitaron la felicidad por la boda de Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (34), en la tarde de ayer, en la crónica social de nuestro país. Fue el programa Fiesta quien alrededor de las cinco de la tarde se hizo eco de esta noticia, que pillaba por sorpresa a los propios colaboradores del espacio de Telecinco, muchos de ellos, amigos de la ex copresentadora de Sálvame.

«A la redacción de Fiesta ha llegado una información que apunta a que Belén Esteban y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja. A nosotros nos ha sorprendido porque tenemos relación con Belén y desconocíamos por completo esta noticia», indicó una reportera del programa que presenta Emma García (50) desde las inmediaciones del piso que ambos comparten en Paracuellos del Jarama, en Madrid.

Los rumores parecían tener su origen en el hecho de que, mientras que Miguel se encuentra en Madrid trabajando, Belén Esteban ha viajado hasta Canarias para disfrutar de unos días de vacaciones junto a Anabel Pantoja -«Disfrutando con la gente que quiero. Feliz. Gracias por este rato tan especial», escribía Belén junto a una batería de imágenes de lo que están siendo estos días en la isla-; así como en una supuesta salida nocturna del conductor de ambulancias con sus amigos, en la discoteca Kapital de Madrid, a espaldas de su esposa, que habría terminado «muy bien» para el joven, en palabras irónicas de Pipi Estrada (66).

Belén desmiente los rumores de crisis

Harta del caldo de cultivo generado en torno a su matrimonio, Belén Esteban terminó la tarde poniéndose en contacto con la periodista Leticia Requejo, que ayer estaba en plató. «Yo he podido hablar con Belén. Por supuesto me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores», explicó Letizia. Además, la colaboradora indicó que todo es totalmente falso, que «Belén no sabe de donde salen estos rumores» y que Miguel y ella «están mejor que nunca».