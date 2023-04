Pipi Estrada: ¿el topo que ha filtrado la nueva ilusión de Terelu Campos?

Parece que Terelu Campos ha cambiado de idea respecto al amor. Aunque después de superar el cáncer de mama la colaboradora de Telecinco quiso dejar las relaciones sentimentales en un segundo plano, parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta y le ha dejado entrar. Ha sido una conocida revista nacional la que ha desvelado que la primogénita de María Teresa Campos vuelve a estar ilusionada, pero ¿quién ha sido el topo que ha filtrado la información? La hermana de Carmen Borrego lo tiene claro: Pipi Estrada.

Una noticia que, como era de esperar, se ha comentado en el plató de Sálvame. Aunque ninguno de los afectados ha confirmado si se trata de una historia de amor o, por el contrario, tan solo es una consolidada amistad, sí que lo ha hecho Borrego: «Os prometo que la noticia que más me gustaría dar es que Terelu se echa un novio que la hiciera feliz. Es una mujer de pareja, no le gusta estar o vivir sola». De esta forma, la colaboradora ha desmentido por completo la publicación y ha confirmado que José Luis Sánchez -director del Área Social del Real Madrid y uno de los pesos pesados de Florentino Pérez- es tan solo uno más de su círculo de amigos.

Pero parece que Pipi Estrada no opina igual. «Voy a hacerme un Lequio. Lo sé todo», ha respondido él ante las palabras de Carmen, a lo que esta, completamente enfadada, le ha dicho que él no sabía nada de su familia, y mucho menos de quién ocupaba el corazón de su hermana. «Lo que estás diciendo no es verdad. No puedo dejar que siga mintiendo. ¿Qué sabes tú de la vida de mi hermana? ¡Paga a mi hermana en vez de largar tanto de ella», ha explotado Borrego.

Acto seguido, Estrada ha desvelado el mensaje cargado de odio que le había mandado Terelu tras enterarse que el colaborador había intentado ponerse en contacto con su presunta nueva ilusión. Era Tikitakas quien desvelaba que se trataba de Jose Luis, conocido por sus amigos como Josele, uno de los hombres más brillantes del club blanco y que fue número dos de la candidatura de Comisiones Obreras en 2008 para la Secretaría General con José María Fidalgo. Pero, ¿quién hizo llegar esa información al medio? «Como siempre, eres un puto impresentable. Joderle la vida a la gente anónima solo con el fin de hacer daño», le escribía la hija de María Teresa Campos por Whatsapp.

Un mensaje que ha leído Pipi en pleno directo y que no le dejaba bien parado: «Eres un asco de persona porque a mí tú no me haces daño, solo me da pena por una persona anónima, que sepan en el club la clase de tío que eres». Pero el colaborador ha alegado que no sabía de qué le estaba acusando, pues no tenía nada que ver con esta exclusiva. No obstante, Terelu le dejaba claro que es el culpable de que se haya filtrado la información: «Dar el nombre de una persona que no había salido, si tan bien te cae te lo podrías haber ahorrado. No por mí, por él».