Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (34) ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el Sí, quiero hace escasos minutos en una ceremonia que ha tenido lugar en El Rincón, el palacio construido en el siglo XIX a modo de fortaleza ajardinada por el primer duque de Santoña, y que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó, en la localidad de Aldea del Fresno de Madrid.

Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, muchos de los cuales, ya estuvieron ayer en la preboda que los recién casados organizaron en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de la capital madrileña, como Vicky Martín Berrocal, Manuel Falcó, Amparo Corsini, Chábeli Iglesias y Ana Boyer, Fernando Verdasco, Eugenia Martínez de Irujo, Cristina Reyes o Alejandra Onieva, entre otros, que ha acudido del brazo de Jon Kortajarena. No así Enrique Iglesias que, finalmente, no ha viajado a España para acompañar a su hermana en su gran día, tal y como desveló Julio José Iglesias en Y ahora Sonsóles: «Mi hermano no viene porque no le gustan las bodas. No estuvo ni en mi boda», expresó.

Vicky Martín Berrocal en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva / Gtres

Pese a que por el momento no han trascendido demasiados detalles de cómo ha sido la ceremonia, pues se trata de una boda blindaba absolutamente en cumplimiento de un acuerdo económico de Tamara Falcó con su revista de cabecera, ¡Hola!, sí se conoce que ha contado con la participación de hasta tres sacerdotes: el sacerdote Miguel Cruz, el padre Ángel, que conoce a la marquesa de Griñón desde su infancia, y el padre José Luis, un religioso de la diócesis de Valencia. Todos ellos, muy vinculados a la hija de Isabel Preysler.

Ya casados, se espera que en los próximos minutos de comienzo el cóctel sobre los jardines de El Rincón, mientras que la cena se llevará a cabo bajo unas carpas instaladas expresamente para la ocasión. El menú corre a cargo del chef cinco estrellas Michelin Eneko Atxa, que tendrá a su lado a 45 cocineros de su equipo del restaurante Azurmendi. Cabe recordar en este sentido que Eneko creó recientemente el concepto ENEKO Bodas, Eventos y Catering, que fusiona lo mejor de su cocina con espacios de lujo. En estos casos, la comida arranca primero con un Picnic de bienvenida, compuesto por distintos bocados, con manjares como el piquillo helado, brioche de salazones o tartar ibérico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ENEKO Bodas, Eventos, Catering (@enekocatering_by_enekoatxa)

Tras la cena, se prevé que la fiesta se alargue hasta las 06:00 AM, gracias a la música en directo de un dj sorpresa y los cócteles, con Moët & Chandon como marca contratada.

El secreto mejor guardado de Tamara Falcó: su vestido

Tamara Falcó ha salido de la casa que Isabel Preysler posee en la lujosa urbanización de Puerta del Hierro de Madrid, lugar en el que ha pasado la noche, entorno a las cuatro de la tarde, aunque no ha sido hasta una hora más tarde cuando, muy sonriente aunque sin el vestido de novia, ha sido fotografiada por las cámaras congregadas en El Rincón para la ocasión, entrando al enclave.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAROLINA HERRERA (@carolinaherrera)

De este modo, no se ha desvelado aún el secreto mejor guardado de Tamara en su gran día, si bien en las últimas horas, Wes Wordon, el director creativo de Carolina Herrera que ha confeccionado el traje de novia de la socialité, ha dado varios detalles de cómo podría ir vestida: «Tamara llevará un vestido clásico con toques modernos. Tienes dos vestidos, uno para la ceremonia y otro para la fiesta, ella está feliz. Tamara es una mujer estupenda, muy simpática y su familia y entorno más cercano también lo es. Hemos estado muy a gusto en todo momento».