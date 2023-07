Tamara Falcó ya está en El Rincón: primeras imágenes de su gran día

¿Dónde está Iñigo Onieva?

Por su parte, Iñigo Onieva ha pasado la mañana en la casa que comparte con Tamara Falcó en el centro de Madrid, acompañado por su hermano Jaime y por varios de sus mejores amigos, a quienes se ha visto entrar y salir del domicilio con trajes, comida y algo de beber. El empresario madrileño no habría puesto rumbo a El Rincón todavía a esta hora de la tarde. No obstante, no tardará mucho en hacerlo.

Quien sí se encuentra ya de camino es su madre, Carolina Molas, que hace escasos minutos ha salido de su residencia en la lujosa urbanización de La Moraleja, en Madrid.