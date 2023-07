Esto es lo que se ha gastado Tamara Falcó en la gran boda del año

Tick, tack… Comienza la cuenta atrás para la gran boda del año. Fue el pasado mes de septiembre, después de dos años de noviazgo, cuando Tamara Falcó anunció a bombo y platillo su compromiso con Íñigo Onieva: «Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado». Un día después, su sueño se nubló al confirmarse la infidelidad del empresario que, pese a que en un principio optó por el silencio, finalmente dio la cara ante los medios de comunicación. Y, cuando nadie daba un duro por esa relación, la marquesa de Griñón sorprendía anunciando su perdón.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el desfile de Pedro del Hierro. / Gtres

Una vez más, volvió a ganar el amor. Mañana, este mediático romance seguido por toda la población nacional pondrá su broche de oro en el altar. Y es que, no ha sido mediático solo por ser de gran interés público, sino también porque ellos mismos así lo han vendido. La hija de Isabel Preysler no ha dudado en dar exclusivas hasta el último día, incluida la gran boda del año, que se pagará precisamente siendo portada de revista (y de la que sobrará dinero para su disfrute). Tal y como ha informado Ya es mediodía, la aristócrata ha desembolsado una cantidad aproximada al medio millón de euros, entre banquete, Dj, fotógrafos y todo lo que ha considerado esencial para el día más feliz de su vida.

Tamara Falcó anuncia su compromiso / Instagram

Lo que se desconoce es si dentro de ese presupuesto está incluida la preboda que se ha celebrado hoy en el Hotel Ritz, uno de los más lujosos de la capital. Pese a no haber cena, solo cóctel, hay que tener en cuenta los menús del restaurante estrella del hotel, que rondan los 130 euros por persona, para hacerse una idea de lo que le podría haber costado a Tamara Falcó hacer una fiesta en vísperas del ‘sí, quiero’.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

A este dineral, en cambio, no habría que sumar los dos vestidos que lucirá la marquesa de Griñón -uno blanco para la boda, otro no blanco como segundo- ni el traje del empresario, puesto que todo apunta a que ambos han sido una colaboración con las respectivas firmas: Falcó con Carolina Herrera y Onieva con la sastrería Yusty. Asimismo, no ha trascendido si dentro de este presupuesto se encuentran los regalos que se hicieron los novios en la fiesta de pedida celebrada en casa de Isabel Preysler. Mientras que Íñigo obsequió a la socialite con una pulsera de rubíes obra de su tío (que se valoró en unos 3 mil euros), Falcó le regaló a su futuro marido una joya de coleccionista, en concreto un reloj Patek Philippe por un valor de más de 50.000 euros, sin contar con el anillo de compromiso, Serti Sur Vida, que superó los 14 mil euros.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. / Antena 3

Con todo esto, Tamara e Íñigo han dejado claro que para casarse hay que tener dinero, algo en lo que no han escatimado y que parece no importar en absoluto a la marquesa de Griñón: «Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor (…) Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero».