Tensa situación entre los padres de Clara Chía y Piqué en la primera reunión familiar

Los padres de Clara Chía ya conocen a Gerard Piqué en la primera reunión familiar que han tenido estos días de celebraciones. El día de San Esteve es festivo en Cataluña, un lunes en el que Piqué siguió la tradición catalana con la familia de su nueva novia. Comió canelones y sopa de galets, en una mesa en la que la tensión fue más que evidente, según en entorno de la familia de la joven con quien ha iniciado una relación seria después de dejar a Shakira.

El entorno de los padres de Clara Chía se encargó de filtrar la llegada de su nuevo yerno, Gerard Piqué a la comida familiar. San Esteve era el día elegido por Clara Chía para hacer la presentación oficial con los suyos. Piqué que tiene 34 años era la primera vez que llegaba a una mesa familiar para ser presentado como novio de la joven de 23 años.

La pareja vivió ese momento tenso en el que uno debe ser cómo es. Algo que no sucedió con Gerard Piqué. Toda Cataluña no conoce, lo ha visto en la televisión, jugando al fútbol o en redes sociales. Es un símbolo del FC. Barcelona que ha dejado atrás su vida anterior para crear una nueva vida junto a Clara Chía.

Al parecer, estuvo bastante tenso en una comida de San Esteve tradicional que podría haberle costado cara. En el programa de Sonsoles han hablado de este día: “Clara Chía está tranquila, no se esconde, hace vida normal, va a trabajar todos los días, la reconocen por la calle y le cantan la canción de Shakira, Tiene 24 años y ha asumido ser famosa. Pasa tiempo en el piso de Muntaner pero no viven juntos porque Gerard quiere separar a sus hijos de Clara. No la conocen como pareja de su padre”

Unos datos que hacen pensar en esta tensión que se ha vivido. Chía ha intentado por todos los medios parecer tranquila y estar pendiente de los suyos. De igual forma que Piqué, pasa bastante tiempo con su nueva pareja, pero aún lejos de sus hijos. Ellos son los que irán recopilando poco a poco noticias sobre lo sucedido con sus padres, antes de poner rumbo a otro país.