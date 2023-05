Tamara Falcó, obligada a huir despavorida de España para salvar su boda

Tamara Falcó ha tenido que huir de España para intentar salvar su boda en una decisión que pocos han entendido. Después de los problemas con su vestido de novia, la hija de Isabel Preysler ha tenido que ir a Nueva York de compras, en un viaje exprés. Esta mujer, que tiene su propio reality, ha hecho gala de su clase social, resolviendo un problema enorme como es el hecho de no tener vestido a pocas semanas de la boda. La ciudad de la moda la ha recibido con los brazos abiertos y un nuevo vestido.

Para salvar su boda, Tamara Falcó se ha visto obligada a huir despavorida de España

El equipo de Carolina Herrera en Nueva York se ha reunido de urgencia con Tamara Falcó para ayudarla a crear el exclusivo vestido de novia que quiere. La marquesa de Griñón está dispuesta a vivir este día por todo lo alto, por lo que no ha dudado en darlo todo para hacer que sus sueños se hagan realidad.

Ha cogido un avión y en unas horas estaba en Nueva York con su carpeta en la que tiene la idea del vestido que en España no ha podido encontrar. El equipo de Carolina Herrera, conscientes de la importancia de este día, no ha dudado en reunirse de urgencia con la hija de Isabel Preysler para darle una solución a su problema y empezar de nuevo con el vestido soñado.

Vanitatis ha pillado a Tamara en el aeropuerto rumbo a la ciudad en la que dejará volar su imaginación de la mano de los diseñadores que intentarán ayudarla. La experta en moda ha iniciado la cuenta atrás a una boda que será una realidad en 6 semanas. Sin la pieza principal de toda boda, el vestido, la ansiedad de esta joven que por fin verá cumplido uno de sus sueños es total.

Por suerte Tamara tiene en Íñigo Onieva a un puntal que no duda en apoyarla en todo y hacer todo lo posible para que consiga lo que desea. Con él y después de darle una segunda oportunidad, ha decidido pasar por el altar al margen de cualquier incidente. La boda que tanto esperaba no ha empezado con buen pie, pero eso no significa que no acabe teniendo final feliz. Veremos cómo vuelve Tamara Falcó de Nueva York si ya tiene vestido encargado y consigue lo que desea.