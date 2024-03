El surrealista motivo por el que Carlos Baute se ha visto obligado a dar la cara en Instagram

El influencer Carlos García, conocido por su gran número de seguidores en TikTok y en Instagram, ha causado un gran revuelo al anunciar que fue el responsable de desencadenar una avalancha de comentarios en la cuenta de Instagram de Carlos Baute. Con más de un millón de seguidores en TikTok y más de 330.000 en Instagram, García ha demostrado su influencia en las plataformas digitales. Carlos Baute se ha visto afectado por este movimiento y ha dado la cara como solamente él sabe hacerlo.

A sus 49 años, Baute es uno de los artistas más famosos de nuestro país. Tiene muy buena reputación entre sus compañeros y lo último que ha pasado ha confirmado la sospechas. Carlos García instó a sus seguidores a comunicarse con Carlos a través de Instagram, algo que ya ha hecho con otros rostros conocidos. La diferencia es que el cantante continuó con la broma y le ofreció un reto. Si el número de mensajes que ha recibido continua aumentando, hará un directo con el tiktoker y cantará para todos sus fans.

En un vídeo compartido en sus redes, García ha desvelado cómo llevó a cabo esta divertida broma. Según sus palabras, suele organizar juegos en los que incita a sus seguidores a felicitar el cumpleaños a diferentes personalidades conocidas, como ya lo había hecho anteriormente con figuras como Roberto Brasero, Kiko Rivera e incluso Belén Esteban.

Esta vez, el objetivo fue Carlos Baute. García alentó a sus seguidores a inundar la cuenta de Instagram del cantante con comentarios de cumpleaños. El resultado fue sorprendente: más de 2.000 comentarios en una sola publicación. Afortunadamente, Baute tomó la situación con humor y se unió a la broma, incluso prometiendo realizar un directo con García si el post alcanza los 5.000 comentarios antes del 7 de marzo.

La petición de Carlos García a sus seguidores

Al ver el juego tan divertido que le ha propuesto Carlos Baute, el creador de contenido les ha pedido a sus seguidores que cumplan con el deseo del cantante. Su objetivo es hacer una conexión en directo con él, pues le ha prometido que va a cantar y a entretener a todos con su formidable talento. «Le metimos ayer más de 2.000 comentarios en una publicación. Se lo tomó el colega súper bien», ha explicado Carlos García. «Por favor, vamos a seguir, que yo nunca os pido nada», ha declarado.

Lo que ha pasado en TikTok demuestra que Carlos Baute es tal y como se exhibe delante de las cámaras. Algunos famosos que también fueron objeto de este experimento reaccionaron de forma muy distinta, como por ejemplo Belén Esteban. El influencer ha desvelado que en su momento también se puso en contacto con la princesa del pueblo, pero su reacción fue muy distinta y no le siguió el juego.

El gran sueño de Carlos Baute

Carlos Baute se ha comprometido con su nuevo amigo a interpretar algunas de sus canciones en directo para entretener a los usuarios de TikTok, así que es un buen momento para resaltar lo último que ha contado. El artista recuerda que lleva más de tres décadas trabajando encima de los escenarios. No quiere encasillarse y por eso está probando suerte con nuevos estilos. «Yo no soy de etiquetarme, obviamente soy pop latino, pero escucho mucha música. Por ejemplo, me encanta el reggae y uno de mis sueños cuando empecé en la música era hacer reggae en español. Por eso en este disco incluyo una canción que se llama Tranqui», ha declarado en una de sus últimas intervenciones públicas.

Su primer proyecto interesante en la industria musical fue ser vocalista de ‘Los Chamos’, un grupo donde vivió situaciones de todo tipo. «Era una cosa absurda y yo me acuerdo que era terrible porque en el barrio donde yo vivía nos iban a buscar en limosina con 14 años. Y yo decía: “yo no voy a salir así”. Y el mánager decía: “Carlos, te vienen a buscar así, usted tiene que estar usted es un artista”, y yo pensaba que me iban a tirar tomates. Era una cosa muy loca porque la gente alucinaba, antes era como muy loco que en el barrio viniera una limusina, y mucho más en Caracas».

La vida privada de Carlos Baute

Dejando a un lado su destreza como cantante, hay que resaltar la habilidad que ha tenido Carlos para mantenerse al margen del foco público en determinados aspectos. Es un rostro conocido a nivel internacional, por eso es imposible no hablar de él en ciertas situaciones, pero lo importante es que ha conseguido blindar su vida privada. Se sabe muy pocas cosas al respecto, aunque sus fans son conscientes de que tiene tres hijos. En 2011 se casó con Astrid Klisans y desde entonces se ha dedicado a la música. Podría haber ganado mucho dinero hablando de estos temas, pero ha optado por otro camino diferente.