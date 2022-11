No es la primera vez que las redes sociales hacen de las suyas y la lían. Esta vez, con Cristiano Ronaldo y Esther Doña como protagonistas. Un curioso tándem que, a simple vista, deja a cualquiera con la boca abierta. La viuda del Marqués de Griñón y el futbolista, que ahora se encuentra buscando nuevo club tras su inesperada salida del Manchester United, tienen algo en común que nunca hubiéramos imaginado. ¡Te lo contamos!

Lo que une a Cristiano Ronaldo y a Esther Doña

Literalmente, el que fuera ídolo de todos los madridistas y Esther Doña están unidos por una mansión. No es de extrañar, ya que ambos tienen una cuenta corriente envidiable para la mayoría de los mortales. Ha sido en el programa de Sonsoles Ónega, ‘Y ahora Sonsoles’, donde la ex del juez Santiago Pedraz se ha sincerado sobre la pareja de Georgina Rodríguez y ha dicho que estuvo a punto de comprar la finca de Carlos Falcó. Por aquel entonces, el portugués llegaba al Real Madrid y aún no estaba con Georgina.

En palabras de Esther Doña: «Estaba buscando casa en la que vivir y vino a conocer nuestra casa. Vino varias veces. La verdad es que le encantó y ahí tuvimos como una pequeña relación de amistad. Tengo fotografías con él». Pese a que no sean íntimos amigos, Esther sí ha querido salir en su defensa por todas las veces que Cristiano ha sido criticado: «Hay comentarios de todo tipo hacia él. Me acuerdo que un día yo estaba cenando en el jardín. Estaba tomando una tortilla francesa. De repente, él apareció por detrás y yo no sabía que estaba llegando. Me agarró de los hombros y me dijo: ni se te ocurra levantarte porque la tortilla fría está bien mala». Un simpático gesto por parte del futbolista, a lo que Doña añadía que «le gustó muchísimo la casa y los coches que teníamos. Al final no se llegó a un acuerdo, pero me pareció encantador».

Al descubierto una de las bebidas preferidas del exjugador del Manchester United

A todo esto, un detalle que Esther ha sacado a la luz de Cristiano, provocando que Twitter se ría a carcajadas y no es para menos: «Bebe muchas bebidas esotéricas». Esotéricas, cuando en realidad quería decir isotónicas. Error por el que los usuarios han aprovechado la oportunidad de soltar joyitas en forma de tweet como estos