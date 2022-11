El gesto con el que Santiago Pedraz da portazo definitivo a Esther Doña pese a su última entrevista

Cuando tan solo han pasado unos meses desde que fue descubierta la ruptura entre Esther Doña y Santiago Pedraz después de haber anunciado su compromiso, la protagonista en cuestión ha dado la cara para explicar cómo se siente ante esta inminente separación. La viuda de Carlos Falcó se sentaba en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar largo y tendido sobre los motivos que hicieron que su romance con el juez se fuera al traste, mientras que el otro implicado el asunto parece estar siguiendo con su vida con total normalidad.

Así lo demuestran las últimas imágenes captadas por la agencia Gtres. En un vídeo posterior a las durísimas declaraciones de Esther Doña, Santiago se apresura a andar mientras evita mantener contacto alguno con la prensa, siguiendo su camino con rostro muy serio y dejando entrever que no quiere dar ningún testimonio relacionado con la que fuera su pareja. De esta manera, el magistrado ha dado portazo a todo aquello que pueda implicar a la malagueña, dando a entender que ya no hay nada que les una después de haber vivido una historia de amor muy intensa con un final un tanto amargo.

Esa precisamente sería la perfecta definición que Esther Doña daría con respecto a su romance. Y es que, la que fuera esposa del padre de Tamara Falcó se sentaba frente a Sonsoles Ónega durante el pasado jueves, 3 de noviembre, para sacar su lado más sincero al expresar el dolor que sintió cuando recibió el WhatsApp de despedida de parte de Pedraz, el cual incluso no es equiparable al malestar que vivió cuando perdió a su marido: “Creo que no me ha dolido tanto eso como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué”, señalaba, quizá aún un tanto confusa dadas las circunstancias en las que el que fuera su novio le decía adiós: “Él tomó esa decisión y la razón solo la sabe él. No es que sienta que no me ha dado explicaciones, es que no me las ha dado. Quizás él tenía unas aspiraciones y yo otras”, se cuestionaba, aunque sin tener la respuesta clara sobre una ruptura que llegó cuando parecía que vivían su mejor momento en común.

Sea como fuere, lo que sí parece cierto es que ambos coinciden en que posiblemente su enlace matrimonial habría resultado ser todo un fiasco con el paso del tiempo, y así lo admite la propia Esther Doña: “Después de un año hubiera sido absurdo ese matrimonio, hubiese sido un fracaso… Somos dos personas distintas con dos estilos de vida distintos y apenas teníamos cosas en común. No convivíamos y cuando nos veíamos todo estaba bien”, zanjaba, dejando atrás el pasado y sin mirar atrás al contar con el apoyo de sus amigos y una aparente tranquilidad.