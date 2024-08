Sofía Suescun confiesa una conversación con su madre inédita: «Sin mí no eres nadie»

En una impactante entrevista concedida en el plató de ‘¡De Viernes!’, Sofía Suescun ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre la complicada relación que mantiene con su madre, Maite Galdeano. Los últimos días han sido turbulentos para la influencer, quien recientemente tomó la drástica decisión de pedirle a su madre que se fuera de casa. Este conflicto familiar ha puesto a Sofía en el ojo del huracán, llevándola a buscar refugio en su pareja, Kiko Jiménez y en su hermano Cristian.

Durante su intervención, Sofía sacó a la luz recuerdos del pasado que ilustran la tensa y a menudo difícil relación que siempre ha mantenido con Maite. Uno de esos momentos resurgió a través de un vídeo grabado en 2016, cuando la joven participaba como tronista en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. En esa ocasión, Suescun y su madre compartieron una conversación en el plató que reveló mucho sobre la dinámica entre ambas.

En las imágenes que han visto la luz, Sofía se muestra visiblemente cansada mientras interactúa con su madre frente a las cámaras. «Tantas horas con ella… creo que tengo el cielo ganado», comentó con tono irónico. Maite, que no tardó en responder, lanzó un comentario que dejó entrever su percepción de la relación: «¿Quién te da a ti la vida, la chispa, la alegría todos los días? Sin mí no eres ni energía ni nada. No haces más que dormir». Estas palabras parecen reflejar un patrón de control y dependencia emocional que Maite ha mantenido sobre su hija a lo largo de los años.

Sofía Suescun ya se quejó de Maite Galdeano hace tiempo

En el vídeo citado anteriormente, Sofía replicó a su madre: «Me quitas la energía. No callas, no paras. Siempre tienes que estar ahí». La respuesta de Galdeano fue tajante: «Siempre estaré aquí, a tu lado». A lo largo del diálogo, la incomodidad de Sofía era evidente y su expresión facial hablaba por sí sola. La tensión entre ambas creció cuando Maite, en un intento de captar la atención, comentó con vanidad: «Al final, el chico termina mirándome más que a ella». La creadora de contenido, en un intento de calmar los ánimos, optó por seguirle el juego a su madre: «Sí, mamá. Te miran a ti y desean estar contigo mientras están conmigo».

A medida que avanzaba la conversación, el agotamiento emocional de Sofía se hizo más palpable. «Estoy cansada, sí», dijo finalmente, con lágrimas a punto de salir. Maite, aparentemente sorprendida, le preguntó si realmente estaba cansada de ella. La respuesta de Sofía no dejó lugar a dudas: «Sí, mamá. Sin mí no eres nadie, mi amor. Yo te doy la alegría en tu vida». Este intercambio subrayó la percepción de Maite de que ella es esencial en la vida de Sofía, mientras que la joven sentía lo contrario.

La influencer explicó ante la audiencia que su progenitora siempre dice que le da felicidad, pero en realidad siente que le quita más de lo que aporta. «Está todo el día diciendo que me da esto, que me da lo otro, y al final me canso. Me despierto hasta sin fuerzas». Maite, fiel a su estilo, insistió en que su presencia es lo que hace que Sofía sea quien es: «Si yo no estoy, eres súper aburrida. El otro día, en la cama, durmiendo. Si no te quito la sábana, no vienes a pasear».

La novia de Kiko Jiménez ha llegado al límite

El mismo «no puedo más» que Sofía expresó en 2016 es el que ha sonado en su reciente entrevista en ‘¡De Viernes!’. La joven confesó que el conflicto con su madre ha llegado a un punto insostenible. «Con mi madre pasa algo, una situación en la que yo me miro al espejo y digo que no puedo más», compartió con lágrimas en los ojos, reflejando el dolor que ha acumulado a lo largo de los años.

Sofía detalló cómo, desde su infancia, ha sentido la presión de ser una extensión de su madre. «Esta historia se remonta a un pasado muy lejano, desde que soy prácticamente una niña. Mi madre siempre ha querido que yo sea una prolongación suya… Me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia», explicó. Además, fue clara al expresar que, por su salud mental y emocional, ha decidido poner distancia: «Es por mi bienestar, necesito espacio para encontrarme a mí misma».

La entrevista de Sofía ha dejado claro que la relación madre-hija ha llegado a un punto crítico. La decisión de Sofía de alejarse de Maite Galdeano no ha sido fácil, pero parece ser necesaria para su bienestar. La joven influencer está enfocada en reconstruir su vida, alejándose de las dinámicas tóxicas que han marcado su relación con su madre.

Mientras tanto, Maite está utilizando sus redes sociales para que todo el mundo sepa cómo se siente. Lo último que ha hecho ha sido congelar un bote con el nombre de Kiko Jiménez dentro para conseguir que se aparte de su vida para siempre. Ya no quiere saber nada de su yerno, pues considera que es el responsable de todo lo que ha pasado en su familia.