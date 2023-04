“Si lo ves no lo toques”: la dura advertencia de la Policía

La Policía ha lanzado una dura advertencia ante algo que si lo vemos no debemos tocarlo. Se convertirá en el elemento que quizás nunca hubiéramos imaginado que estuviera en nuestra casa. Es un indicador de que algo malo puede pasar, especialmente si no prestamos atención a una serie de detalles que pueden acabar siendo del todo reveladores. Será mejor que te pongas en alerta para evitar cualquier incidente a la hora del día y que no toques nada si no quieres tener problemas. La Policía está alerta ante cualquier contratiempo que pueda suceder.

La dura advertencia de la Policía

Vuelves a #casa después de pasar el #findesemana fuera y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco… Recuerda🧏‍♀️: los ladrones los utilizan para encontrar posibles casas vacías Si los ves👀

☝NO toques nada

🔜📞091 pic.twitter.com/hw9Uy1q3Qm — Policía Nacional (@policia) April 23, 2023

Hay una advertencia que se ha convertido en viral en las redes sociales y llega nada más y nada menos que de manos de la Policía. En estos días en los que pasamos más tiempo fuera de casa, toda advertencia es poca. Los ladrones o peor, los okupas, buscan la forma de entrar en las casas para quedarse o robar las principales pertenencias.

Las ocupaciones de viviendas están en el orden del día. Muchas personas no dudan en ir en busca de un lugar en el que vivir que no les cueste nada de nada, como es el caso de unas viviendas a las que pueden entrar sin nada más que rompiendo la puerta. Para poder comprobar el estado de estas viviendas, los ladrones se preparan a consciencia.

La Policía Nacional ha tenido que lanzar una dura advertencia para evitar que se produzcan más ocupaciones o que sigan acechando unas viviendas que no son suyas. Este tipo de delincuentes se las ingenian todas para encontrar los pequeños detalles que hacen posible esta ocupación o robo.

Según la policía: “Vuelves a #casa después de pasar el #findesemana fuera y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de tu casa y el marco…” este elemento es una señal inequívoca de que alguien está vigilando nuestra casa, pudiendo afectarnos o robarnos.

Para evitar que esto suceda, se recomienda de inmediato, llamar a la policía para que pueda actuar de la mejor manera posible. Recogiendo pistas y con la vigilancia necesaria para asegurar el vecindario. La Policía está siempre alerta y conoce el modus operandi de unos delincuentes que no paran de intentar hacer el mal en casas ajenas para hacerse con ellas o con las principales pertenencias que hay en ella.