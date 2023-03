‘La isla de las tentaciones’ pasará a la historia como uno de los programas más divertidos de la televisión. Algunos de sus concursantes han ganado mucha popularidad, como por ejemplo Sandra Férriz. La joven se ganó un hueco en el corazón de los espectadores y ha tenido una dilatada trayectoria en las redes sociales. Es cierto que no ha llamado la atención de ningún otro formato de Telecinco, pero en Instagram tiene mucha repercusión.

La transformación de Sandra

Sandra ejerce de influencer y miles de jóvenes siguen sus pasos, por eso lo último que ha contado ha generado tanta repercusión. Se ha sometido a una operación estética y los resultados no han sido los esperados. Ha publicado una foto recién operada que ha llamado poderosamente la atención. Se ha convertido en la protagonista del momento. Las redes se han llenado de comentarios y ella no ha tenido más remedio que romper su silencio.

Sandra Férriz explica cómo ha sido su operación

Sandra tiene un canal en ‘Mtmad’, el espacio se llama Inesperado y cada vez tiene más repercusión. Utiliza esta plataforma para contar cómo está siendo su embarazo. Recordemos que está esperando a su primer bebé. Darío Sellés, el padre de la criatura, participa activamente en este proyecto y también se ha ganado el apoyo de la audiencia. La pareja saltó a la fama gracias a ‘La isla de las tentaciones’ y ahora se han convertido en dos rostros muy populares.

La joven no solamente está de actualidad por su embarazo, también porque se ha sometido a una rinoplastia. No esperaba que la recuperación fuera tan lenta. Ha publicado una imagen que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Sandra ha posado con la nariz vendada. También ha explicado que se le había “estropeado la cara”, por eso había decidido pasar por quirófano. No aguanta más. Está deseando ver los resultados porque de momento el postoperatorio está siendo muy aparatoso.

Darío Sellés, el mayor apoyo de la influencer

Sandra trabaja en el mundo de la publicidad, ha estudiado marketing y es una profesional bastante reconocida. Es cierto que ahora se le conoce más por su paso por Telecinco, sobre todo desde que se ha quedado embarazada de Darío. El joven está siendo uno de sus grandes apoyos. Sandra recibió muchas críticas después de La isla de las Tentaciones y Sellés siempre estuvo a su lado. No le dejó sola ni un segundo y ella valora el esfuerzo que ha hecho.

“Ojalá nunca dejes de apoyarme en mis momentos más bajos”, le dijo Sandra al padre de su hijo. Según ha contado, Darío está pendiente de su recuperación. La operación ha sido rápida y todo está en orden, pero ella no esperaba tener que tener la nariz vendada tanto tiempo. Ha mostrado su lado más vulnerable. Se siente querida por sus seguidores y ha reconocido que tenía mucho complejo, por eso se puso en manos de los mejores cirujanos.

La concursante no buscaba quedarse embarazada

Tanto Sandra como su novio han confesado que el bebé que esperan no ha sido buscado, pero sí muy deseado. “El bebé viene por sorpresa, pero es bienvenido”, explicó ella en sus redes. A pesar de no colaborar en ningún espacio de Telecinco, tiene un canal en la plataforma digital de Mediaset y la usa para compartir sus sentimientos.