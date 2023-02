Shakira y Piqué vuelven a coincidir en un partido de su hijo y se lía

Gerard Piqué y Shakira están llamados a encontrarse en varias ocasiones más a lo largo de su vida, pese a que no quieren ni verse. Su relación, que fue viento en popa –al menos de manera aparente–, durante más de una década, se rompió en el momento justo en el que Clara Chía Martí apareció de forma inesperada, pero deseada, en la vida del ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Entonces comenzaron las disputas, el divorcio y la custodia compartida entre Shakira y Piqué, que se reencontraron en un partido de su hijo Milan, en este caso de fútbol.

Piqué y Shakira tienen claro que sus hijos ya tienen suficiente con soportar la separación, divorcio, de sus padres y que estos no se soporten, por lo que han decidido apoyarles en todo lo que necesiten, y en esto se incluye, por supuesto, los hobbies de los pequeños. Milan, al que ya vimos hace poco en un directo de la Kings League, lo que provocó el enfado y un comunicado oficial emitido por Shakira, es un apasionado del beisbol, pero también del fútbol, y en su último partido él no fue el protagonista, si no que la presencia de sus padres, por supuesto, separados, en la grada fue la que coparía toda la inquietud informativa del evento.

No cabe ni que decir que Shakira y Piqué se colocaron en lugares opuestos para visualizar las evoluciones de su hijo mayor en el partido, pero además, sus actitudes y compañías eran distintas. La artista colombiana, intérprete de ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’ y la BZRP Music Sessions #53, todas dedicadas a su ex, acudió al encuentro junto con su madre, Nidia Ripoll, mientras que Gerard lo hizo solo. Además, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española permaneció con rostro serio y analítico durante todo el encuentro, mientras que Shakira y la abuela de Milan se mostraron con mucha más pasión, celebrando todo lo que hacía bien el pequeño y animando tanto a él como a su equipo.

Shakira y Piqué, juntos hasta el viaje

El evento quedó en una mera anécdota, ya que no se produjo ningún incidente entre Piqué y Shakira más allá de su encuentro en gradas separadas y sin prestarse la más mínima atención el uno al otro, pero esto se seguirá produciendo en los próximos meses, al menos hasta que la colombiana pueda emprender su deseado viaje a Estados Unidos, con la voluntad de establecer su nueva residencia en Miami. Esta decisión, en pos de alejarse de Piqué y de su nueva novia, Clara Chía Martí, marcará también la relación de Gerard con sus hijos, quienes se marcharán con mamá y seguirán con sus deportes y otras aficiones al otro lado del charco, haciendo que su padre tenga que volar varias horas si quiere ver sus evoluciones, en el fútbol y en la vida.