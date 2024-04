Saltan chispas en ‘Supervivientes’: posible romance entre los concursantes menos esperados

‘Supervivientes 2024’ ha anunciado una nueva trama que marcará un antes y un después en el desarrollo del concurso. La conocida influencer laura Matamoros ha confesado que Javier Ungría entra dentro de su prototipo y las alarmas no han tardado en activarse. Recordemos que Laura rompió la relación con el padre de sus dos hijos hace unos meses y todo hace pensar que no se darán una tercera oportunidad. Lo han intentado, pero se han dado cuenta de que lo mejor para ambos es emprender aventuras en solitario. Laura promete que no ha vuelto a enamorarse desde que cortó con Benji Aparicio e insiste en que tiene unas necesidades que cubrir, así que se ha fijado en Javier.

En un primer momento muchos pensaron que Laura Matamoros estaba interesada en Kiko Jiménez, de hecho le lanzó varios piropos que pusieron el foco en Sofía Suescun. Esta última asegura que no siente miedo ni celos, confía plenamente en su novio y sabe que no le va a traicionar. Kiko Jiménez empezó siguiéndole el juego a Laura, pero en un momento dado dio un golpe en la mesa y reconoció que estaba molesto con ella porque no tenía un comportamiento oportuno. Laura ha acusado a Kiko de ser egoísta, pero el andaluz defiende que se merece más que nadie porque es el jugador que más pesca dentro de esta edición.

Laura Matamoros no está dispuesta a renunciar a ninguna parte de lo que le corresponde. Recuerda que nadie ha obligado a Kiko Jiménez a salir a pescar, por eso tiene la obligación moral de repartir todo lo que consiga. Este conflicto ha servido para que los jóvenes pongan punto y final a su amistad. Justo después ha entrado en juego el ex de Elena Tablada. La hija de Kiko Matamoros ha tenido un ataque de sinceridad y ha reconocido que se siente atraída por él, pese a los rumores que giran alrededor de su personaje público.

Laura Matamoros se ha fijado en Javier Ungría

Elena Tablada ha tenido muchos problemas con Javier Hungría después de su mediática separación. Un grupo de reporteros le ha preguntado por el vínculo que Laura ha creado con su compañero y ella ha reconocido que no está de acuerdo, pero no por el motivo que todo el mundo piensa. No tiene celos, pero cree que Matamoros se merece algo mejor. «Me cae muy bien ella como para que estén juntos», ha declarado la diseñadora de joyas.

Laura reconoce que se ha fijado en Javier, pues considera que es el momento de avanzar. «A lo largo de este proceso de separación con el padre de mis hijos, con el que no he tenido una relación idílica, estoy en un proceso de recuperación psicológica», ha confesado en la isla. «Tengo que trabajarlo mucho y para mí (…) He aprendido a valorarme. Es muy importante elegir el compañero que tienes de amigo y de vida (…) Muchos años en los que me he dejado de querer y muchas cosas, estoy en tratamiento».

La hija de Kiko Matamoros ha intentado que Benji Aparicio este al margen de la crónica social, aunque en determinadas situaciones es imposible no hablar de él. Se ha pronunciado con mucho respeto justo después de admitir que se siente atraída por Javier Ungría, sin embargo, Jorge Javier Vázquez sigue defendiendo que la influencer está interesa en otro de sus compañeros. «A ver, yo soy muy observador y soy muy espectador de TV y yo creo que… ¡a Laura le gusta Kiko! ¡A Laura le gusta Kiko!».

Sofía Suescun carga contra Laura Matamoros

A pesar de que Sofía Suescun asegura que no tiene celos de Laura Matamoros, ha cargado duramente contra ella a través de sus redes sociales porque considera que no está teniendo un comportamiento justo. «Anoche sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejándole de egoísta y salieron mal parados. Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros, que entiendo que ese día tampoco fue al colegio igual que cuando te explican cuál es el número PI, pero no quiero ser mala».

La influencer ha reconocido que echa de menos a Kiko Jiménez, aunque está convencida de que no va a cometer ningún error dentro del concurso porque no se siente atraído por Laura. «Ya ha pasado un mes y la verdad es que se me empieza a hacer pesado, le echo mucho de menos, pero todavía me queda mucho más de echarle de menos. Estoy feliz por su salvación de ayer. Lo está haciendo impoluto. Han estado sin fuego, sin comer, con temporales… y siempre afrontando todo con la positividad que le caracteriza».

La prueba que demuestra la buena salud de la relación que mantiene Kiko con Sofía Suescun es que Maite Galdeano es su defensora en plató. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ defiende que su yerno es el candidato perfecto para ganar esta edición de ‘Supervivientes’. Es cierto que en el pasado tuvieron diferencias, pero ahora está convencida de que quiere verdaderamente a su hija, así que le ha aceptado en su familia.