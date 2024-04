La confesión más esperada de Laura Matamoros: su vida tras la ruptura con su ex

Laura Matamoros ha hecho la confesión más esperada desde que se separó de Benji Aparicio, el empresario con el que tiene dos hijos en común. La influencer está concursando en ‘Supervivientes’ y ha abierto su corazón para dejar claro en qué punto se encuentra su vida sentimental. Durante mucho tiempo ha guardado silencio porque Benji no forma parte de la crónica social y no quería incomodarle. La relación que tuvo con él fue bastante tormentosa y estuvo cargada de idas y venidas, pero llegaron a un acuerdo para favorecer a los pequeños de la casa. Laura no quiso poner en peligro la privacidad de su ex, así que vio la callada por respuesta a las preguntas de todos los periodistas.

La hija de Kiko Matamoros ahora está mucho más relajada y ha aprovechado su conexión especial con Kiko Jiménez para confesar algo que hasta la fecha era un secreto. Promete que desde que cortó con Benji Aparicio no ha vuelto a enamorarse, incluso ha llegado a decir que no ha vuelto a tener relaciones con ningún hombre. «Pero, ¿algún juguetito sí tendrás, no?» Le ha preguntado su compañero. A lo que ella ha respondido: «Hombre claro, no voy a estar a agua».

Laura Matamoros asegura que si consigue llegar a la final del concurso estará un año completo sin intimar. Estas declaraciones no han dejado indiferente a nadie y han sorprendido al gran público, pues la colaboradora siempre ha sido muy reservada en este sentido. Actualmente está trabajando en ‘Vamos a Ver’, donde tiene su propia sección. Aprovecha este espacio para dar respuesta a las polémicas que ha protagonizado su familia, como por ejemplo cuando salió a la luz que su primo Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, había tenido una vida muy dura.

La sinceridad de Laura Matamoros en ‘Supervivientes’

En un primer momento Laura Matamoros intentó llegar a un acuerdo con Kiko Jiménez. Recordemos que el modelo no tiene buena sintonía con Kiko Matamoros, de hecho uno de sus grandes enemigos durante el tiempo que duró ‘Sálvame’. Pero Laura no estaba dispuesta a cargar con fantasmas del pasado y pensó que lo mejor era empezar de cero. Tanto es así que llegó a crear una sintonía tan especial con Jiménez que algunos pensaron que entre ellos había algo más que una amistad.

Laura Matamoros se acercó demasiado a Kiko, pero fuera de cámaras sucedió algo que dio un giro radical a la historia. Tuvieron un fuerte enfrentamiento y la influencer llamó «hijo de pu**» a su compañero. A partir de ese instante se ha generado un clima de tensión que no beneficia a nadie, pero la hija de Kiko Matamoros está intentando dar marcha atrás para recuperar el tiempo perdido. Jiménez parece estar por la labor, por eso ha mantenido una conversación tan sincera con la superviviente.

Laura ha dado un dato que no ha dejado indiferente a nadie y que ha pillado a la audiencia desprevenida. A pesar de que no había demasiados datos al respecto, eran muchos los que pensaban que fue ella la que rompió su relación con Benji Aparicio. Pero gracias a lo que ha contado en el programa de supervivencia de Telecinco, sabemos que fue justo al revés. «Desde que me dejaron nada, yo ya me he hecho una limpieza externa e interna», contesta Matamoros cuando Kiko le pregunta por el tiempo que lleva sin intimar.

Laura Matamoros empieza una nueva etapa

Laura Matamoros saltó a la fama a raíz de su participación en ‘Gran Hermano VIP’. Fuentes cercanas aseguran que en aquella época estaba trabajando de recepcionista, recibió la oferta de Telecinco y Makoke le animó a aceptarla. Por eso la andaluza se quedó sin palabras cuando descubrió que Laura tenía un mal concepto suyo. La hija de Kiko Matamoros acusó a Makoke de ser responsable de sus problemas familiares y a partir de ese instante empezó una guerra que todavía no ha concluido.

La segunda ex mujer de Kiko Matamoros se ha quedado sin palabras al ver lo que Laura ha hecho en ‘Supervivientes’. Una vez más, la joven ha vuelto a arremeter contra ella. Esto ha hecho que algunos expertos en realities consideren que está siguiendo una estrategia para llamar la atención del público y conseguir llegar a la final. Recordemos que no es la primera vez que Laura concursa en el programa, pero su primera experiencia no terminó demasiado bien y tuvo que abandonar muy pronto.

Mientras tanto, Laura sigue empeñada en dar lo mejor de ella. Quiere demostrar que puede generar espectáculo y ser una buena superviviente. Esa es la razón por la que sale a pescar con su compañero Kiko Jiménez, intenta hacer fuego y consigue buenos resultados en las pruebas. Pero también habla de su vida privada, da detalles sobre su ruptura y ataca a su gran enemiga