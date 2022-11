Sale a la luz el secreto mejor guardado del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas

Cristina Pedroche calienta motores para vivir una noche muy especial, el vestido de las campanadas de este año va a dejar al mundo en shock. Hay un momento del año que ya se ha convertido en un ritual, ver el vestido de la Pedroche antes de las campanadas. La presentadora ha pasado de ir sin casi nada de ropa a llevar una armadura o aparecer calva en un día en el que todas las miradas van hacia ella. Este es el secreto mejor guardado del vestido de las campanadas de Cristina Pedroche.

El secreto mejor guardado del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas sale a la luz

La presentadora Cristina Pedroche ya está preparándose para lucir un vestido muy especial en estas campanadas. Despediremos el año 2022 atentos a la ropa o la no ropa que lucirá esta mujer que se ha convertido en todo un icono de las fiestas navideñas. Antes esperábamos al calvo de la Lotería, ahora cuando se empieza a hablar del vestido de la Pedroche es que las fiestas están cerca.

El secreto mejor guardado del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas ha salido a la luz. Como cada año, la idea de que en algún momento saldrá desnuda siempre está presente. Al ver algunos de los modelos que ha lucido la presentadora en estos momentos tan especiales de la gala siempre aparece la posibilidad de que en algún momento aparezca sin casi nada de ropa.

Dani Mateo su compañero en el programa Zapeando, no ha dudado en expresar una inquietud al estilista Josie que es el encargado de buscar el modelito ganador a la Pedroche. A la pregunta: “Dices que le has dedicado todo tu tiempo libre a Cristina Pedroche, pero dices que no tienes tiempo. ¡A ver si va a salir desnuda esta muchacha!”.

El estilista ha respondido que le encantaría ver esta opción este año. Es decir, el propio estilista estaría de acuerdo en poder ver el cuerpo de la presentadora en estado puro. Quizás habrá llegado el momento en el que el país se quedará en shock al ver a la Pedroche como aparece en redes sociales en varias ocasiones, desnuda.

La cuenta atrás ha empezado y en unas semanas podremos saber cómo será el vestido que el estilista Josie ha preparado para Cristina Pedroche, con más o menos tela que cubra su escultural cuerpo.