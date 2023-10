Sale a la luz la relación que tienen Shakira y Rosalía y sólo podemos decirte que no esperes una colaboración

Rosalía es una de nuestras artistas más internacionales y algunos están deseando que lance una colaboración con Shakira, pero este proyecto está cada vez más lejos y todo hace pensar que las cantantes nunca firmarán un acuerdo. ¿El motivo? Entre ellas hay una pésima relación, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Rosalía está en el centro de la noticia porque diversos medios aseguran que mantiene un romance secreto con el actor Jeremy Allen White, de ‘The Bear’. La catalana no se ha pronunciado, pues prefiere que su vida privada permanezca al margen del mundo del espectáculo.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su boda a través de una canción y el evento no tardó en llamar la atención de todos. Por eso la ruptura ha sido tan sonada y la intérprete no tuvo más remedio que dar un paso adelante para desmentir los rumores. No fueron pocos los que aseguraron que Rauw Alejandro había coqueteado con otras mujeres durante su noviazgo. Sin embargo, Rosalía dejó claro que era mentira y que iban a seguir siendo amigos. Es decir, en ocasiones puntuales ha matizado ciertas informaciones, entonces ¿por qué no ha dicho nada sobre Skakira?

Rosalía y Shakira «no se soportan»

Un conocido programa de televisión ha invitado al periodista Álex Rodríguez, quien ha lanzado unos comentarios interesantes. Según su información, Rosalía y Shakira no tienen ningún tipo de contacto porque «no se soportan». La catalana siente una gran admiración hacia la ex de Piqué, pero no tiene intención de trabajar con ella. El sentimiento es mutuo, pues la intérprete de ‘Waka Waka’ prefiere mantener las distancias por un episodio que tuvo lugar hace tiempo.

Las artistas tienen en común mucho más de lo que parece, pero en ‘Vamos a ver’ aseguran que Shakira «no habla demasiado bien» de su compañera. La razón ha sorprendido a todos: Rosalía «le quitó el mánager» y la colombiana pensó que lo había hecho por motivos personales. Eran dos divas viviendo en Barcelona y una de ellas debía tener menos presencia. A partir de ese momento comenzó una guerra fría que acaba de salir a la luz y te ha dejado a los espectadores sin palabras.

El comportamiento de Rosalía

Esta historia ha salido a la luz por un motivo interesante. Rosalía ha publicado una foto y detrás hay unos discos de Shakira, así que muchos han pensado que iban a trabajar juntas. Álex Rodríguez ha sido muy claro y ha insistido en que esto es imposible, pues ninguna de las dos está dispuesta a firmar la paz. Eso si, la exnovia de Rauw Alejandro sabe que su compañera es una de las cantantes más importantes del momento y le respeta al máximo.

Shakira, lejos de la polémica

Fuentes cercanas aseguran que Shakira no va a involucrarse en este escándalo porque su intención es proteger su imagen pública. Durante la guerra con Gerard Piqué, padre de sus hijos, su reputación ha estado en boca de todos y ahora pretende apartarse sin hacer ruido para empezar una nueva etapa. Etapa que estará marcada por grandes éxitos musicales que conquistarán a su querido público, pero dentro de estos éxitos no suena para nada el nombre de Rosalía.