Roberto Brasero, meteorólogo, sobre la próxima semana: «Podría convertirse en la segunda ola de calor del verano»

Podría convertirse este aumento de las temperaturas en la segunda gran ola de calor del verano, Roberto Brasero no tiene dudas sobre lo que llega. El tiempo se convierte en un problema cuando media España está de vacaciones. Tenemos por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo las que marcarán estos días. Llega un cambio que podría acabar siendo el que vamos a recordar durante gran parte del verano. Uno de los fenómenos que menos deseamos que llegue.

Con un aumento de las temperaturas que puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones en estos días en los que cada gesto cuenta. Llega este cambio a la hora de hacer realidad un fenómeno poco común que hasta el momento desconocíamos. Una novedad plena que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después. Roberto Brasero no tiene dudas sobre lo que llega en cuestión de horas y realmente puede acabar de cambiarlo todo por completo. La próxima semana llega un aumento de las temperaturas que puede ser esencial.

La próxima semana Roberto Brasero no tiene dudas de lo que llega

Roberto Brasero no tiene dudas de lo que llega, estamos ante unas temperaturas que se mantendrán en el tiempo y que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos.

Este verano parece que lo vamos a recordar por unas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que la actividad se acabará multiplicando por momentos.

Son días de ver lo que llega, teniendo en cuenta que estamos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que el tiempo parece que no nos dará ninguna pausa. Estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial, las temperaturas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Este experto no duda en darnos lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto parece que parece que se acabará convirtiendo España en un auténtico horno.

Podría convertirse en la segunda ola de calor de la temporada

Esta segunda ola de calor de la temporada puede llegar a toda velocidad con algunas novedades que pueden ser claves. Este experto en el tiempo nos deja un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo esenciales. Estas altas temperaturas de estos días pueden alejarse de lo habitual.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su espacio del tiempo de Antena 3: «En realidad en esa zona tan calurosa que lo está siendo ya desde varios días del suroeste peninsular las temperaturas subirán solo ligeramente y la diferencia la vamos a tener en el norte de España donde ahora vuelven a subir las temperaturas de nuevo. Zonas de noreste y Galicia mañana sábado y estas mismas zonas y el Cantábrico y alto Ebro en la jornada del domingo, de modo que el domingo ya estaremos en lo que se considera ola de calor. En el aviso especial de AEMET con motivo de esta segunda ola de calor del verano se incide en los 38-40ºC que ese día se pueden alcanzar en el valle del Miño y los 37-39ºC en el interior de A Coruña (en las Rías Bajas podrían bajar el domingo con la llegada de viento fresco del oeste). También repetiremos los 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir, los 37-39ºC en la meseta sur, los 38-40ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y los 35-37ºC en Baleares. En Canarias subirán también las temperaturas pero de momento sin llegar a entrar en avisos».

El peor día de esta ola de calor lo tenemos en esta previsión: «El lunes 6 se espera que sea el día álgido de esta segunda ola de calor que se prevé llegue hasta el martes incluido. En la jornada del lunes subirán aún más las temperaturas en el Cantábrico oriental (va a ser el día del «calorazo» en Cantabria y el País Vasco) y subirán pero ya más ligeramente en el valle del Ebro y Comunidad Valenciana. En el resto seguirán igual de altas salvo en el oeste de Galicia donde la entrada del aire marino hará descender las temperaturas de manera notable. Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 37-39ºC en el Cantábrico oriental, repetiremos con los 39-41ºC en el cuadrante suroccidental, alcanzando los 42ºC en los valles fluviales, los 37-39ºC en la meseta sur, los 36-38ºC en Baleares, y alcanzaremos los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste».