El temido fenómeno de El Niño ya está aquí y se está intensificando: los meteorólogos advierten a España sobre los fenómenos extremos

El fenómeno de El Niño ya está aquí, lo peor de todo que se está intensificando por momentos, loe meteorólogos lanzan esta advertencia a España. Será mejor que nos empecemos a preparar para un verano que ya estamos viendo que será especialmente activo. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones.

Estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En este verano de altas temperaturas hay un fenómeno que acabará siendo lo que nos dará un verano de lo más destacará son las altas temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada pequeño gesto puede ser esencial. Un giro radical que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad, llega un cambio de tendencia que podría acabar generando unas cifras nunca vistas de una forma que los expertos deben dar una explicación.

Los meteorólogos advierten a España sobre los fenómenos extremos

La realidad es que vivimos unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada gesto cuenta. Deberemos estar muy pendientes de un giro radical que nos situará en una novedad que pone los pelos de punta.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente tendremos que visualizar este cambio de tendencia que estamos viendo. Las temperaturas no dejarán de subir en estos días en los que todo puede ser posible.

Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará convirtiéndose en algo del todo inesperado. Con unas cifras que pueden alejarnos de lo habitual y nos harán descubrir un fenómeno para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario.

El fenómeno que nos ha golpeado con fuerza este verano puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio que podría acabar dejando unas cifras realmente sorprendentes. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que el fenómeno de El Niño puede causar estragos.

Se está intensificando el fenómeno de El Niño de esta manera

Desde la AEMET no paran de lanzar alertas ante un verano que parece que será mucho más cálido de lo que esperaríamos. Con unas cifras que ponen los pelos de punta y que pueden hasta repetirse por momentos. Los expertos de la AEMET y del tiempo apuntan a unas cifras que pueden cambiarlo todo.

Tal y como explican desde Meteored: «La actualización mensual de las previsiones del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), publicada el lunes 22, refuerza los indicios de que el fenómeno de El Niño de 2026/2027 podría alcanzar un nivel histórico. Las proyecciones más recientes indican que las anomalías en la temperatura de la superficie del mar (TSM) en la región Niño 3.4 deberían superar los 2,5 °C entre finales del invierno y principios de la primavera en el hemisferio sur, un calentamiento asociado a lo que popularmente se conoce como «super El Niño» o, científicamente, eventos muy intensos. El resultado confirma el escenario que llevan meses señalando los principales centros internacionales de predicción y sugiere que El Niño 2026/2027 podría superar los episodios más intensos jamás registrados, como los de 1982-83, 1991-92, 1997-98 y 2015-16″.

Siguiendo con la misma explicación: «El modelo IRI recopila pronósticos de diversos centros meteorológicos de todo el mundo. La actualización más reciente refuerza la confianza en que El Niño 2026/2027 podría alcanzar una intensidad muy alta y posiblemente figurar entre los episodios más intensos jamás observados. Las últimas proyecciones indican que las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, la principal zona utilizada para monitorear el fenómeno, podrían superar los 2,5 °C entre finales de invierno y principios de primavera en el hemisferio sur. Los modelos dinámicos, considerados más fiables para este horizonte de pronóstico, muestran una intensificación mayor del calentamiento en comparación con la corrida anterior. En la actualización que comenzó en mayo, el promedio del conjunto apuntaba a un pico de alrededor de 2,2 °C, y ahora, en la primera simulación que comenzó completamente en junio, el valor máximo podría alcanzar alrededor de 2,6 °C».

Un aumento de las cifras que indica que este fenómeno se está intensificando y puede llegar a unos valores que nos costará creer. Es hora de conocer lo que nos espera en estas próximas jornadas.