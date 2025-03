Roberto Brasero confirma el giro de 180º: el cambio que va a vivir España

El cambio que va a vivir España lo confirma Roberto Brasero, nos espera un giro de 180º que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar una nueva realidad que realmente puede ser clave y que nos invitará a hacer determinados cambios en nuestro día a día. Llegan tiempos en los que necesitamos empezar a pensar en un giro importante que puede llegar a ser el que nos acompañe en este momento. Deberemos estar muy pendientes de una inestabilidad que lo marcará todo.

Esas lluvias que parece que no quieren abandonarnos serán las grandes protagonistas de unos días en los que todo es posible. Llega una situación que puede ser la que nos haga creer firmemente que estamos viviendo una primavera cambiante que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Ese Sol y ese aumento de las temperaturas que pueden llegar a ser las que nos acompañen en este momento, podría acabar siendo el que nos acompañe en unos días que seguro que llegarán para hacernos sentir ese cambio de estación que puede ser el que nos acompañe en estos días. Apunta esta fecha, es cuando todo cambiará.

El cambio que va a vivir España

España se prepara para un importante cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos haga pensar en lo que tenemos por delante. Esta novedad destacada que tenemos por delante puede estar marcada por este cambio que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo. Son tiempos de cambios tal y como estamos viviendo.

Hemos pasado de un invierno especialmente seco y frío, ante un tipo de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que ver llegar este cambio que, sin duda alguna, se convertirá en una novedad destacada.

Es hora de esperar este fin de un cambio destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Desde esos días en los que tenemos que afrontar un destacado cambio de ciclo, hasta estos días en los que tendremos que ver llegar un giro que todos esperamos.

Roberto Brasero adelanta la previsión que todos esperaríamos, con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de unos elementos que debemos tener en cuenta.

Confirma el giro de 180º Roberto Brasero

El experto del tiempo Roberto Brasero se ha convertido en el primer en empezar a ver llegar un importante cambio que puede ser el que nos acompañe en estos días. Una situación que puede ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explica: «La AEMET espera nevadas con acumulaciones abundantes en los sistemas montañosos del norte peninsular, sobre todo al final del día, y no se descartan el resto de las zonas de montañas del centro y sureste peninsular. En cuanto a las lluvias del domingo serán en forma de chubascos y tormentas, con ratos de sol pero enseguida con otra nube que te deje un chaparrón, eso en toda la península y baleares aunque serán más frecuentes hacia la mitad norte peninsular donde incluso pueden ser fuertes y persistentes en el Cantábrico al final del día. Además, en las costas del norte esperamos un día de temporal y en el interior un amanecer con heladas en los sistemas de la mitad norte y del sureste y de forma dispersa y débil en la meseta norte».

Pero todo cambiará en este momento: «Pero la semana que viene será distinto. Todavía el lunes puede ser un día de lluvias en muchas zonas en forma de tormentas y chaparrones y ojo al cantábrico, que ahí el lunes puede llegar todo del golpe con una descarga fría que nos deja abundantes y persistentes precipitaciones. El martes seguirán ahí, extremo norte, y todavía algunas tormentas sueltas por el este, pero ya en el resto donde los ríos presentan problemas no se ven lluvias para el martes y el miércoles mucho menos: parece que se irá instalando el anticiclón y el sol irá ganando terreno en los cielos. Se terminará esta racha de lluvias y a la espera de que podamos tener otra, que ahora no sabemos pero que tampoco se puede descartar. Esta que comenzó el pasado 1 de marzo que ha durado 3 semanas y media ha sido histórica en algunas zonas de España, como en Madrid capital donde tenemos un observatorio centenario, del Parque del Retiro, que viene recogiendo datos de forma constante y fiable desde el año 1893 y que nunca desde entonces había registrado más lluvia en un mes que en este que estamos viviendo. No es solo que se haya batido el récord de lluvia en Madrid para el mes de marzo: ya podemos confirmar que con lo que ha llovido entre el día 1 y el día 20 en la capital sumamos casi 214 l/m2, lo que supera el anterior récord de la máxima precipitación mensual histórico que eran los 189 l/m2 del año 1997. Sí, en esta ocasión, podemos decir que ha llovido como nunca. Y no solo en Madrid. Un marzo lluvioso que parece que, en su última semana, la que viene, ya no lo será tanto».