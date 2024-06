Roberto Brasero confirma la fecha que media España está esperando: «Será diferente»

La fecha que media España está esperando será diferente, según Roberto Brasero, el verano está más cerca de lo que nos imaginamos. Nos enfrentamos a un importante cambio contra el que debemos luchar. Son tiempos en los que las estaciones se desmarcan del calendario.

No será necesario que miremos la fecha en el calendario, simplemente debemos estar pendientes de la previsión del tiempo. Hoy en día, nada es como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario, estamos ante un cambio que puede ser significativo en todos los sentidos. Este experto nos aclara qué debemos esperar.

Confirma Roberto Brasero la fecha que media España espera

Estas últimas semanas hemos vivido una auténtica montaña rusa de temperaturas y de previsión del tiempo. De las altas temperaturas de estos días, hemos visto descender el termómetro y ver llegar unas lluvias que se han convertido en grandes protagonistas, la situación puede ser más preocupante de lo que parece.

El calendario no se corresponde con las estaciones del año. Lo vimos con un invierno en el que el frío brillo por su ausencia. Desde los días en los que las temperaturas batían todos los récords, con un mes de enero en el que se llegó a los 25º y lo hizo de tal forma que sorprendió a más de uno en manga corta.

Con la llegada del mes de marzo en lugar de ver llegar las altas temperaturas, volvimos al pasado con nieve y agua. Hizo más frío este mes del año que en enero, algo totalmente anormal que nos dejó en shock durante un tiempo. Roberto Brasero siempre nos ha estado informando para que quedase claro a qué nos enfrentábamos.

Estas últimas semanas ha estado muy pendiente de una previsión del tiempo que nos ha dejado algunas sorpresas. De los más de 35º de hace unos días a la llegada de una DANA que ha creado un ambiente prácticamente de pleno invierno en algunos puntos del país. Es la época por excelencia de los resfriados que nos aleja de lo que sería habitual en estos días.

Este experto desde Antena 3 nos hace una esperada previsión. Apuntando claramente al momento en el que sí que recibiremos por todo lo alto al esperado verano. Algo que debemos tener en cuenta para empezar a hacer planes de sol y playa disfrutando de cada día al aire libre.

Esta es la previsión del tiempo de Roberto Brasero

Desde Antena 3 Roberto Brasero no ha dudado en lanzar una importante previsión del tiempo. Poniendo fecha a la llegada de unas temperaturas que son las que todo el mundo quiere ver llegar. Dejando atrás el frío, pero sobre todo estas lluvias que siguen estando muy presentes en estas jornadas.

Tal y como nos indica en esta previsión del tiempo: «Este miércoles todavía lloverá con fuerza el este peninsular y Baleares, y de nuevo algunas de estas tormentas podrán ser intensas y con granizo como ha estado ocurriendo en estos últimos días. Esta tarde están lloviendo con persistencia en Cataluña y Castellón; descargan las tormentas en Mallorca, Murcia y se extienden por zonas de Andalucía, incluías sierras del norte y oeste de la región.

Este miércoles habrá que prestar atención a las precipitaciones de nuevo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y región de Murcia, pero las tormentas pueden alcanzar también el este de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Andalucía. A lo largo de la jornada los chubascos podrían llegar también hasta el centro peninsular y además se esperan nubes en el extremo norte, aunque aquí las lluvias que dejará serán débiles. Nuboso también en el norte de las islas Canarias y más despejado por el sur. Tras una mañana fresca, las temperaturas serán similares a las del martes o incluso todavía algo más bajas. El jueves será distinto».

Mañana la situación parece que se convertirá en más veraniega: «Esta atmósfera rebelde se estabilizará a partir del jueves dando lugar a un tiempo distinto, más soleado y con temperaturas más altas. Aún la mañana del jueves será fresca, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, pero por la tarde tendremos un ascenso generalizado de las temperaturas, salvo en Canarias donde no cambiarán apenas. El jueves por la tarde sumamos grados en toda la península y sobre todo en el entorno de la Cantábrica, Ibérica norte, alto Ebro y Pirineo. No desaparecerán del todo las nubes que irán creciendo de nuevo en el este de España, con posibles chubascos ocasionales en el tercio oriental que también podrían darse en Baleares pero que no deberían ser tan fuertes como los de estos últimos días. Por otra parte, se irá aproximando un frente atlántico por el noroeste peninsular, con nubes y alguna lluvia débil quizá en Galicia y el Cantábrico occidental».