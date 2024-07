Roberto Brasero avisa: lo que va a pasar con las lluvias a partir de este día

A partir de este día Roberto Brasero lanza un importante aviso que tiene que ver con las lluvias que nos están afectando de lleno. Este mes de junio que acabamos de despedir no podría ser peor, especialmente con todo lo que nos ha pasado. A nuestro alrededor, hemos empezado a sentir que todo lo que pasa era una pista de lo que estaba por llegar. Esos cielos nublados y una temperatura que nada tiene que ver con lo que esperaríamos en esta época del año puede acabar siendo una especie de novedad importante que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos esperado.

Los expertos no dejan de mirar unos mapas que traen novedades importantes y que realmente pueden empezar a materializarse de una manera muy distinta. Por lo que, lo que quizás necesitamos es planear un poco nuestras vacaciones de la mano de una previsión del tiempo que tiene mucho que ver con lo que está por llegar. Esos cielos que guardan un importante secreto, saber cuándo se empezarán a oscurecer de nuevo o, si, por el contrario, dejarán ver algunos cambios importantes a partir de ahora.

El aviso de Roberto Brasero que todos esperábamos

El experto en el tiempo de Antena 3, Roberto Brasero nos empieza a descubrir qué es lo que nos espera en estos días del mes de julio que nos han alejado de lo que sería habitual para esta época del año. La situación está cambiando y nos hace entrar directamente ante algunos elementos que son claves.

En estas vacaciones de verano lo que nos interesa es empezar a tener algunos elementos que estarán acompañándonos en unas jornadas en las que todo puede pasar. Julio es un mes que nos despierta una gran necesidad de saber si podremos o no, disfrutar de ese aire libre que nos lleva directamente a la playa.

Esos momentos de estabilidad que estamos deseando descubrir y que son fundamentales para reconectar de nuevo con una situación que puede ser esencial conocer de primera mano. Las lluvias parece que tienen los días o las horas contadas si nos fijamos en una previsión de Roberto Brasero que nos situará directamente en ese verano que esperamos con los brazos abiertos. En cuestión de horas todo puede cambiar y acabará siendo de una forma totalmente ejemplar, sin que podamos dejar escapar la oportunidad de conocer este elemento.

Lo que va a pasar con las lluvias a partir de este día

Este día todo puede cambiar, Roberto Brasero ha realizado una importante previsión del tiempo en unos días en los que todos miramos al cielo. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo que está por llegar de una forma o de otra, nos enfrentamos a una situación que puede marcar la diferencia.

Lo peor que nos podría pasar es la llegada de un calor que ya será intenso, siguiendo con la previsión de este experto: «Para este miércoles tendremos avisos de nivel amarillo por 38º de temperatura máximo en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, así como en las Vegas del Guadiana en Badajoz y en la Vega del Segura en la Región de Murcia. Predominarán los cielos despejados en la mayor parte de España. Tendremos algunos chubascos por la mañana en el noreste de Cataluña, que pueden desplazarse después hacia el norte de Baleares, donde soplará fuerte la tramontana, así como en el Ampurdán. En el Cantábrico, aunque queden algunas nubes, asomará algo más el sol y en el estrecho el viento de levante no será muy fuerte. Nubes bajas en el norte de Canarias donde sigue soplando el alisio. Pero el protagonismo este miércoles se lo llevan unas temperaturas que continúan sumando grados, aunque no en toda España: las máximas no variarían respecto a las del día anterior en Canarias, Baleares, Galicia y Asturias. En el resto serán más altas, sobre todo en zonas de Castilla y León y Aragón donde más pueden subir este miércoles. Estamos hablando de 32º en Zaragoza, Valladolid o Madrid; a orillas del Cantábrico no serán calurosas, ya que, no pasarán de los 24º y si en embargo en el sur de la península donde ya está haciendo calor con la subida de este miércoles se activarán ya avisos por altas temperaturas hemos mencionado antes. Y para mañana atención que sube el nivel de avisos».

El jueves seguirá el ascenso de las temperaturas, pero ya el viernes habrá llegado el momento de ver qué nos está esperando: «Para el viernes dos apuntes interesantes. Por un lado, todavía subirán más las temperaturas en la mitad norte y sobre todo en zonas donde no ha llegado el calor aún y ese día tendrán un día muy caluroso. Estamos hablando de Navarra, donde en Pamplona se esperan 35º, de La Rioja, donde en Logroño podrán llegar a 36º, misma temperatura que podrían alcanzar en Ourense y Palencia mientras que en Burgos y Vitoria podríamos llegar a 34º. Ese día subirán las temperaturas también en Bilbao hasta 30º, pero no tanto en zonas del litoral del Cantábrico donde se quedarían en 26º en San Sebastián, 24º en Santander o 23º en Gijón con nubes que podrán regresar al Cantábrico occidental. Por otro lado, el viernes bajarán las temperaturas en Badajoz, Región de Murcia y Andalucía, donde ya hará un poco menos de calor, sobre todo en las provincias de Huelva y Cádiz donde el descenso puede ser de seis o siete grados menos. Y esa bajada la podríamos tener el sábado en otras muchas zonas de España».