Roberto Brasero alerta: estos son los cambios radicales en el tiempo a partir de hoy

Los cambios radicales en el tiempo a partir de hoy que nos trae Roberto Brasero serán los responsables de acabar de golpe con el verano. Ha llegado ese momento del año en el que tenemos que sentir como cambiamos de estación de forma totalmente inesperada y directa. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando y en lo que tenemos en este momento por delante. El otoño se adelanta y llama a nuestra puerta, quizás antes de lo esperado.

Expertos en el tiempo como Roberto Brasero no dudan en dar un pronóstico que quizás ponga los pelos de punta a más de uno. Sin duda alguna habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a pensar en lo que está pasando en nuestro día a día. Son tiempos de mirar un poco más allá y de estar pendiente de algunas situaciones que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Estamos viendo llegar cada vez más rápidamente unas estaciones que parece que no tienen separación entre ellas. Los cambios radicales a los que nos enfrentamos son claves.

Esta es la alerta que lanza Roberto Brasero

Este experto en el tiempo, al igual que otros, ha acabado dando algunos datos que son indispensables y que pueden acabar marcando la diferencia. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que nos está esperando y de hacerlo con la mirada puesta a esta nueva etapa que tenemos por delante.

Sin duda alguna, son tiempos de cambios y de relativa inestabilidad contra la que es imposible luchar. Roberto Brasero se adelanta a todos y ya habla de un final del verano que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Es hora de cambiar y de visualizar determinados elementos que van de la mano.

Llega el otoño antes de tiempo y lo hace para alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Del verano que alarga hasta octubre parece que no ha quedado nada de nada, sino todo lo contrario. En su lugar, tenemos por delante, determinadas situaciones que hacen que tengamos más cerca, no solo el otoño, sino también el invierno.

Se esperan lluvias abundantes que irán acompañadas de un marcado descenso de las temperaturas que debemos tener en cuenta en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Estos son los cambios radicales en el tiempo a partir de hoy

Los mapas del tiempo que consulta Roberto Brasero no dejan lugar a dudas, nos espera un importante cambio para el que quizás no estamos del todo preparados. Miramos al cielo y lo hacemos con miedo a esas lluvias que pueden ser especialmente abundantes en determinadas partes del país.

Siguiendo con esta previsión: «Las lluvias que empezaron a llegar por el este de España se irán distribuyendo este jueves por más zonas de la península, Ceuta y Melilla, y también las esperamos en el norte de Canarias. De nuevo algunas pueden ser fuertes, intensas. No se esperan en litorales de Galicia y Cantábrico, ni en Baleares, pero en el resto y tenemos probabilidad de un chaparrón ya desde primera hora, pero sobre todo por la tarde. Las más fuertes se esperan en el norte de Andalucía, Castilla-La Mancha, el sur y este de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña y de nuevo pueden acumularse importantes cantidades en el litoral de Castellón y de Tarragona y este jueves puede que también en el entorno de Ciudad Real, ya que en estas zonas además de fuertes podrían ser persistentes».

Sin perder de vista los próximos días: «Esta situación de inestabilidad generalizada tras unos días de tiempo muy estable, se debe a la interacción de un centro de bajas presiones que se formará en el oeste de la península con una masa de aire frío que empezará a entrar en el noreste. Se trata esta última de una vaguada retrógrada, ese aire frío que tenían en centro Europa y que ahora viaja hacia atrás, en un sentido inverso a como suelen ser la circulación atmosférica. La vaguada entrará por el noreste y Baleares ya durante la tarde de este miércoles, pero será a partir de mañana y en los siguientes días cuando sus efectos se extiendan a más zonas al relacionarse con un centro de bajas presiones que se formará en el oeste de la península y que aportará vientos húmedos del sur. «La combinación de estos elementos –dice la AEMET en una nota informativa que publica hoy- dará lugar a la formación de tormentas y chubascos localmente fuertes que irán afectando progresivamente a buena parte la Península y Baleares durante esta semana» y reconoce que «esta situación presenta una alta incertidumbre respecto a las áreas más afectadas y su evolución futura, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución de los pronósticos».

Las temperaturas también serán las grandes protagonistas de estas jornadas que tenemos por delante: «Bajarán mañana las temperaturas diurnas de manera generalizada, salvo en Galicia y el Cantábrico donde suben las máximas. Ahí se mantiene el tiempo veraniego de momento y también en los archipiélagos, pero en el resto de España este jueves hará menos calor».